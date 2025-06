'La que se avecina' cierra la puerta a Edu García: "Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo"

Por Sergio Navarro |

Los hermanos Caballero siempre han estado encantados de recuperar personajes. Concretamente, en el caso de 'La que se avecina', son muchos los actores y actrices que han ido abandonando la serie y tras tomarse un descanso de algunas temporadas han vuelto sin ningún problema. Rebeca (María Adánez), Sergio (Adrià Collado), Estela (Antonia Salib) o Araceli (Isabel Ordaz) son solo algunos de los ejemplos.

Edu García, como Fran, junto a otros actores de 'La que se avecina'

Sin embargo, aunque nunca digas nunca, hay un intérprete que parece tener la puerta cerrada para retomar su personaje y regresar a la serie. Se trata de Eduardo García, que tras salir de Mirador de Montepinar en el año 2013, no solo abandonó la serie sino que también dejó atrás el mundo de la interpretación.

Recientemente, se han hecho públicas unas declaraciones del actor en 'Tardear' contando cómo es su nueva vida. No era la primera vez que hablaba de cómo le había afectado empezar en este mundo desde tan pequeño con declaraciones como: "Siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví" o "Hay ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas. Yo veía a otros niños que tenían otras libertades y yo añoraba un poco eso".

No trabajará con los hermano Caballero

El joven Josemi de 'Aquí no hay quien viva' "está intentando volver a la interpretación", contaban desde el programa de Telecinco. Por ello, en una entrevista a los hermanos Caballero, El televisero ha contado este caso añadiendo incluso el deseo del actor de retomar su papel de Fran en 'La que se avecina'. "Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo", responde un contundente Alberto Caballero.

Fran, interpretado por Edu García, en las primeras temporadas de 'La que se avecina'

La respuesta viene a colación de unas declaraciones de García en 2022 cuando le preguntaban si vio droga en el rodaje y contó que vio cosas que no tenía que ver un niño de 12 años. Aun así, Alberto Caballero le ha deseado éxito pero ha cerrado la puerta a que vuelvan a trabajar con él: "Que le vaya muy bien en la interpretación y que tenga mucha suerte en su reencuentro con el audiovisual. Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder".