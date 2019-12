Así fue el 11x11 de 'La que se avecina': Polémica llegada de Edurne a Montepinar y Amador, a punto de casarse

La segunda parte de la temporada de La que se avecina está llena de sorpresas y es que no deja de presentar a nuevos personajes y nuevos y alocadas tramas. Prueba de ello es lo que los espectadores de Telecinco pudieron ver este miércoles 4 de diciembre en el undécimo episodio de la temporada titulado "Un empresario desbordado, un trío tirita y el auténtico mensaje de Cristo". Fue en este capítulo en el que debutó la cantante Edurne. La jurado de 'Got Talent España' en sus cinco ediciones y miembro de 'Idol Kids' que llegará a Telecinco en 2020 se ha puesto en la piel de Nadie, la nueva camarera que empieza a trabajar en el bar que Coque regenta en Montepinar.

Nadia (Edurne) y Coque en el 11x11 de 'La que se avecina'

Así fue el aterrizaje de Edurne

La vida del pequeño empresario es dura, lo sabe bien Coque, que al verse desbordado por tener que llevar la pescadería y el bar contrata a Nadia como camarera. Aunque gracias a ella La Cueva de Coque recibe bastantes clientes, no parece terminar de convencer al dueño, ni al resto de los leones, que sospechan que roba de la caja. Y efectivamente, así sucede, es por ello que finalmente Nadia intenta chantajearles para que no quedarse sin el trabajo. Pero con lo que no cuenta ella es con la llegada de doña Fina, que termina espantándola sin despeinarse.

Un trío... con problemas

Por su parte, la relación entre Javi, Lola y Martina parece tambalearse cuando descubren que la fisioterapeuta se sigue viendo con su ex. Sin embargo, cuando esta se explica, deciden ayudar con la mudanza. Allí conocen a Fede, un muy triste ex que hace que Lola se ponga a la defensiva, por si logra convencer a Martina de quedarse con él. Después de que el trío se marche, Fermín hace su aparición como la "última esperanza" de Fede, metiéndose de nuevo en la feliz relación que se vive en el ático.

Un casi funeral y una boda

Finalmente, Maite abandona el bajo después de casi matar a Bárbara, que no se lo tiene en cuenta. Amador cree que la actitud de su pareja era un plan para que Maite les dejara tranquilos, pero al ver que no es así, sino que Barbie es buena por naturaleza, el personaje de Pablo Chiapella solo puede pedirle matrimonio. La "teacher" acepta, porque como dice el Cuqui "estas cosas hay que hacerlas sin pensar". Nuevo "bodorrio a la vista" en Montepinar.