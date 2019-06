'La que se avecina': Goya, el personaje de Beatriz Carvajal, resucita por sorpresa en el 11x08

El pasado 12 de junio 'La que se avecina' se despidió con el octavo capítulo que marca el ecuador de la temporada 11. Este episodio fue el último antes del parón y estuvo lleno de regresos, despertares y también despedidas. Javi (Antonio Pagudo) y Lola (Macarena Gómez) protagonizaron una trama en la que revivieron los traumas de su pareja gracias a la fisioterapeuta Martina (María Hervás). Y, uno de estos problemas, tuvo que solucionarse con la resurrección de Gregoria, el personaje de Beatriz Carvajal.

La fisioterapeuta descubrió que. La culpable de esto era Lola, pues odiaba a su suegra y, directa o indirectamente, era responsable de que Javi no pasara más tiempo con su madre. Gregoria tuvo un accidente doméstico al final de la cuarta temporada y, desde entonces, tanto Vicente ( Ricardo Arroyo ) como Javi la han estado recordando. Pero quien decidió solucionar este problema de pareja haciéndose pasar por Gregoria, por segunda vez, fue Fermín ( Fernando Tejero ).

Javi y Fermín/Gregoria en el capítulo 11x08 de 'La que se avecina'

El espetero, que siente celos cada vez que Vicente menciona a Gregoria, se puso su blusa rosa y su peluca rizada para emular a doña Croqueta en la cocina. A Javi, en un primer momento, no le gustó ver que su suegro estaba disfrazado de su madre pero después se dejó llevar y se abrazó a él entre lágrimas. "No quiero que te vayas, quédate conmigo", le pedía Javi sin soltarla. Entonces, el informático aprovechó para preguntarle por un rumor que rondaba por los rellanos: "¿Te suicidaste?". Fermín respondió magistralmente resolviendo de forma muy obvia esta duda: "No, hombre, no. Me caí del taburete. ¿Cómo me voy a suicidar yo con unas croquetas a medio freir?".

La primera resurrección de Goya

"Ya te dejo para siempre, sé buena persona. Sobre todo con tu suegro, que le tienes un poquito de pelusilla", concluyó Fermín. El espetero se marchó de la casa quitándose el disfraz y guardándolo en una bolsa, por lo que quizá no sea la última vez que veamos a Goya en la serie. De hecho, desde que llegó Fermín a la comunidad es el personaje que mejor conexión tiene con la difunta. En la novena temporada descongeló su última croqueta y usó su receta para volverlas a cocinar y conquistar a Vicente. Y, varios episodios después, el disfraz de Goya hizo su primera aparición, ya que Fermín se caracterizó de ella para que Vicente pudiera despedirse.