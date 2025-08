Por Julia Almazán Romero | |

El universo de 'La que se avecina' sigue creciendo y el viernes 8 de agosto FDF estrenará en abierto su versión portuguesa, originalmente titulada como 'Vizinhos para sempre'. El canal de Mediaset España ha incluido esta comedia en su parrilla a las 22:55h, justo después de la emisión habitual de los capítulos de la original española. Sin embargo, una mosca que se podía ver en el canal el propio 6 de agosto indicaba otra hora: las 22:45h.

FDF incluye en su programación del 8 de agosto a 'La que se avecina: Portugal'

Rodada en Lisboa y producida por TVI, See My Dreams y Prime Video, 'La que se avecina: Portugal', cuenta con dos temporadas, de diez capítulos cada una, centrados, como es habitual, en conflictos vecinales de un edificio ficticio llamado Terraços do Glamour a las afueras de la capital. El reparto incluye a personajes fácilmente reconocibles para el público español como: una pareja joven recién casada, un vecino maniático con las normas, una familia conflictiva o una mujer soltera en plena crisis existencial. Todo marcado por el caos y la comedia que tanto gusta a los amantes de la serie.

La emisión de esta serie en FDF convivirá con los capítulos clásicos de 'La que se avecina' que siguen teniendo su gran espacio en la programación del canal. Mediaset ya lleva semanas con la promoción de esta versión portuguesa que mantiene intacta la esencia creada por los hermanos Caballero, aunque trasladada al contexto social de Portugal. El propio actor Diogo Valsassina, que interpreta a Joao, el equivalente a Amador, durante su paso por el South Series Festival de Cádiz quiso comunicar a los fans de la serie que quería que se sintieran orgullosos de lo que han logrado: "Disfruten nuestra adaptación de su querido show".

'Vizinhos para sempre' es la adaptación de la ficción original española

La cadena ha reservado el prime time del viernes de Factoría de Ficción para el debut de esta versión portuguesa de una de la ficciones españolas más míticas. Con esta apuesta, Mediaset continúa explotando su serie más longeva que ya ha firmado hasta la temporada 16, reforzando así que el humor y los conflictos vecinales siguen triunfando entre el público español.

Una versión más de una ficción española de éxito

Con este estreno, Portugal se suma a la lista de países que han versionado oficialmente esta comedia vecinal, después de las adaptaciones en Italia y Grecia. Pero no es la primera vez que el país vecino adapta una serie española. En 2006, 'Aquí no hay quien viva' ya tuvo su propia edición lusa bajo el título 'Aqui não há quem viva', que mantuvo la estética y los personajes. También 'Los Serrano' y 'Cuéntame cómo pasó' tuvieron su réplica portuguesa, con 'Os Serranos' y 'Conta-me como foi', ambas emitidas por TVI y RTP.