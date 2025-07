Por Beatriz Prieto |

Después de que Italia y Grecia desarrollaran sus propias adaptaciones de 'La que se avecina', Portugal se ha sumado con el estreno de 'Vizinhos para sempre' a comienzos de este 2025. La producción, de TVI, See My Dreams y Prime Video, cuenta con una primera temporada de diez episodios, de media hora de duración, centrados en una comunidad de vecinos del condominio "Terraços do Glamour", a las afueras de Lisboa, a la que se sumó una segunda, también con diez episodios, en el mes de abril.

Tres meses después, este mismo lunes 28 de julio, FDF ha iniciado por sorpresa la promoción de la emisión de la serie portuguesa "muy pronto", sin poner fecha concreta, lo que supone que compartirá parrilla con su "hermana" española en la cadena de Mediaset. "'La que se avecina' traspasa fronteras. Y aquí tenemos la versión portuguesa", anuncian desde la cadena de Mediaset España, con un primer vistazo de los personajes y situaciones familiares para el público español, como la junta de vecinos o las caídas en el toldo de la planta baja.

El anuncio llega casi un año después de que 'Vizinhos para sempre' se presentara en el South Series Festival de Cádiz del año pasado, con la emisión de su piloto, como parte de la celebración de la décimo quinta temporada de 'La que se avecina' y el lanzamiento del videopodcast 'El trastero de La que se avecina'. Dicho evento contó con la presencia de Carlos Dante, director del remake portugués, Piet Hein, responsable de la producción, y el actor Diogo Valsassina, encargado de dar vida a Joao, la "versión portuguesa" de Amador, el personaje de Pablo Chiapella.

"Espero que os hagamos sentir orgullosos los fans y a toda la gente que trabaja en 'La que se avecina', queremos que disfruten nuestra adaptación de su querido show", deseaba por entonces Valsassina, cuyo personaje forma parte de los "excéntricos habitantes" de una comunidad que incluye "una familia conflictiva, una pareja recién casada, una Bridget Jones portuguesa y el 'pesado oficial' del condominio". Todos ellos forman parte de una comedia que se enmarca en la crisis habitacional de Portugal, la cual propicia que acaben adquiriendo apartamentos defectuosos.