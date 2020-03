'La resistencia' y 'Late Motiv' harán los programas sin público e 'Ilustres ignorantes' aplaza sus grabaciones

Los programas de Mediaset y de Atresmedia han tomado la medida de realizar sus programas en directo sin público y aplazar las grabaciones de los que necesitan público pero se emiten en diferido. El Ministerio de Sanidad ha prohibido las concentraciones de más de 1000 personas y, aunque las gradas de los platós no abarquen asientos para tantos, para las concentraciones de menos de 1000 personas se obliga a reducir a un tercio su aforo.

David Broncano y Andreu Buenafuente

Ante esta medida, Movistar+ ya ha tomado la decisión de grabar sin público dos de sus grandes espacios de entretenimiento pese a que sean, en principio, una parte esencial. En el programa del 10 de marzo, 'La resistencia' ya barajó la posibilidad de que el miércoles 11 no hubiese público, y ante la incertidumbre y sin perder el humor, Ricardo Castella comentó: Hay que seguir el ejemplo de los grandes y esta mañana Ana Rosa estaba ya... No se oían risas en los chistes. Quedaba raro pero bueno". A esto, Grison añadió: "Me viene bien porque ayer me pidió mi primo que le sacara dos entradas y se me había olvidado". Finalmente, la decisión ya está tomada y se ha confirmado que se grabará a puerta cerrada.

Según ha podido saber FormulaTV, 'Late Motiv' ha tomado la misma medida y, aunque no se planteó que esto pudiese ocurrir durante la entrega del martes, a partir del miércoles tampoco habrá público en el programa de Andreu Buenafuente. Ante la incertidumbre de la amenaza, es imposible prever por ahora hasta qué día se mantendrán estas medidas.

Aplazadas las grabaciones de 'Ilustres ignorantes'

El programa 'Ilustres ignorantes' tenía previstas dos jornadas para sus nuevas grabaciones. El lunes 16 y el martes de 17 de marzo el Teatro Nuevo Apolo acogería al equipo de Movistar+ pero en cumplimento a las normas sanitarias "anunciadas por el Gobierno, aplazamos las grabaciones de 'Ilustres ignorantes'". Eso significa que no se suspende, pues acaban advirtiendo que "en los próximos días comunicaremos las nuevas fechas y nuevo concurso para asistir".