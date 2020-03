'El programa de Ana Rosa' se emite sin público como prevención contra el coronavirus

El coronavirus se sigue extendiendo por España y cuenta por 1.500 los casos activos. Ante la alerta sanitaria, se ha decretado la suspensión de las clases, tanto en colegios como universidades, durante al menos 15 días en Madrid, Álava y La Rioja. Además, se recomienda el teletrabajo en zonas de riesgo en los casos que sea posible. Por otro lado, LaLiga ha confirmado que los partidos de fútbol se jugarán a puerta cerrada en las próximas dos semanas.

Ana Rosa Quintana emitió su programa sin público el 10 de marzo

El mundo de la televisión también ha comenzado a sufrir las consecuencias de esta crisis, tomando las medidas necesarias para evitar el contagio en espacios de reunión. Por eso, varias cadenas han decidido grabar sus programas sin público. 'El programa de Ana Rosa' dejaba ver durante la mañana de martes 10 de marzo su bancada con las sillas vacías. No ha sido el único.

El Programa de Ana Rosa sin público porque las sillas están muy juntas y pueden contagiarse el #Coronavirus ????



La peor situación a la que podríamos llegar en España, que cunda el pánico señores ???????????? pic.twitter.com/71ujB0dI9b — Daniii ? (@danielfs6) March 10, 2020

En la mesa de debate, Ana Rosa Quintana ha demostrado su preocupación por la situación, sobre todo por las personas mayores que pertenecen a un sector de riesgo. Su tía Isa tiene 86 años y, aunque "se siente fuerte y sana", según afirmó la presentadora, toda precaución es poca. "Es verdad que es súper fuerte y está muy sana y que ya les ha dado consejos de: no tocarse y no besarse", ha remarcado Quintana.

'El Chiringuito' también toma medidas

'El Chiringuito de Jugones' adoptó la misma medida desde el pasado domingo 8 de marzo. "La decisión ha sido que, por un tiempo, no estéis aquí en el plató. Nos sabe muy mal, pero no podemos hacer que vengáis y que no podamos daros la mano. Ojalá se solucione pronto y todos podamos hacer una vida normal sin miedos ni tantas precauciones", explicó Josep Pedrerol como presentador del programa de Mega.