La UD Las Palmas tira de 'La revuelta' para anunciar su partido con múltiples guiños al programa de Broncano

La influencia de 'La revuelta' ha traspasado la televisión en tan solo una semana de emisión. Sus cuatro programas han sido suficientes para que las redes sociales se hayan apropiado de sus bromas y hagan constantes referencias al programa. De hecho, en el ámbito futbolístico, la Unión Deportiva de Las Palmas ha reunido todos los gags posibles aludiendo al espacio de David Broncano en La 1 para promocionar su partido contra el Athletic Club de Bilbao.

Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga en 'La revuelta'

En el cartel aparece un hombre desabrochándose una camisa estampada con el emblema del equipo de fútbol palmense.. De esta manera, el club ha hecho un guiño al primer programa de 'La revuelta' en el que Grison mostraba

Sin embargo, el equipo afincado en Las Palmas de Gran Canaria ha ido más allá con las referencias a Motos. Concretamente, han añadido el hashtag #ASalirComoMotos, volviendo a referenciar uno de los momentos de los primeros programas de Broncano en RTVE: la entrada de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga el pasado miércoles 11 de septiembre. "Enhorabuena porque nos han dicho que vais como Motos", dijo Millás haciendo alusión a la primera victoria en audiencias a 'El hormiguero'.

La reacción de 'La revuelta'

"No puede ser. Vaya genios", ha escrito la cuenta de X de 'La revuelta' rescatando la imagen. A su vez, el perfil del equipo de fútbol les ha contestado "nos va la marcha". El partido se disputó el pasado domingo 15 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio de Gran Canario. No obstante, la broma no les dio suficiente fuerza, porque la UD Las Palmas perdió 2-3 frente al club bilbaíno.