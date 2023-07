Por Franc Recio Martínez |

Las reposiciones en televisión, en la gran mayoría de ocasiones, responden a la necesidad de la cadena por cubrir una franja sin demasiada inversión. Un tramo por excelencia para esas entregas repetidas es la franja de fin de semana y aunque en muchas ocasiones pasan desapercibidas hay un formato que arrasa. 'La ruleta de la suerte' reemite programas los sábados y los domingos con tanto éxito como en su versión diaria.

Un cambio de tendencia

Arrasa frente a 'Socialité'

Antena 3 decidió ubicar 'La ruleta de la suerte' en la franja de mediodía de los fines de semana en septiembre de 2018. En las primeras tres temporadas todavía vencía Telecinco, pero. En esa temporada el concurso ya consiguió vencer a 'Socialité', mientras que en la actual temporada, la 2022-2023, la distancia no ha dejado de crecer.

Las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' se mantienen en una media en lo que llevamos de curso del 16,8% de cuota de pantalla y 1.283.000 espectadores, con lo que es líder claro de su franja y supera con creces a 'Socialité', el que debería ser su principal rival y que durante tres años se lo puso muy complicado.

El programa de corazón cuenta con una emisión en directo en los mediodías con una media de un 12,4% de share desde septiembre hasta la actualidad y se conforma con la segunda posición. En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de ambos programas con detalle desde enero hasta el mes de junio.

Comparativa de 'La ruleta de la suerte' y 'Socialité' Año Share de 'La ruleta de la suerte' Share de 'Socialité' Enero 2023 17,4% 12,2% Febrero 2023 17,4% 12,9% Marzo 2023 17% 11,6% Abril 2023 16,7% 12,1% Mayo 2023 17,2% 11,3% Junio 2023 17,2% 12%

La diferencia, en algunas ocasiones, ha llegado a ser de hasta casi 9 puntos. Por ejemplo, la semana pasada, Antena 3 conseguía un increíble 18,6% y 'Socialité' se quedaba en un pobre 9,7%. Estos resultados son la consecuencia del cambio de programación en Telecinco, que cambió su parrilla para apostar por la reposición antes de '25 palabras' y 'Mía es la venganza'.

Los buenos datos del concurso en comparación con el programa de corazón se arrastran ya desde hace 71 semanas consecutivas, lo que demuestra que el liderazgo está consolidado y 'Socialité' no parece mostrar síntomas ni la fortaleza suficiente para poder acercarse a la primera posición en estos momentos. Aunque los datos del programa de Mediaset son correctos y se podrían considerar buenos teniendo en cuenta el desgaste que atraviesa Telecinco en general, se mantiene lejos de liderar.

Un éxito también en sus nuevas entregas

A pesar de que es especialmente llamativo el buen rendimiento del concurso presentado por Jorge Fernández en los fines de semana, sus entregas de estreno en su emisión diaria no se quedan atrás. El formato arrasa cada media día superando el 20% de share y barriendo por completo a la competencia. En concreto, en la actual temporada mantiene una media del 21% de cuota entre el mes de septiembre y el 26 de junio, momento de realización de este análisis.

Se trata del mejor curso desde el año 2009 con 1.630.000 espectadores de media que le permiten vencer sin lugar a duda a toda la competencia, pero especialmente a su principal rival a batir, a 'Ya es mediodía', en Telecinco sobre el que consigue 7,6 puntos de share más.

Conclusiones

Con estos datos podemos apreciar que 'La ruleta de la suerte' está asentado y no tiene rival que le haga un mínimo de competencia. De hecho, es uno de los formatos que sostienen a Antena 3 en el sábado y el domingo, ya que sus buenos datos también hacen que Antena 3 noticias 1 de Matías Prats y Mónica Carrillo arrasen en todas sus emisiones.

Lo más sorprendente es que estos datos se consigan con unas reposiciones, pero también es cierto que el programa lleva tanto tiempo en emisión que pueden utilizar entregas grabadas hace meses de manera que no resulte repetitivo o que gran parte de los espectadores aprecien que se trata de una reemisión, como sí que ocurre con las reposiciones de formatos como 'Got Talent España' o 'Tu cara me suena' que son de esa misma semana.

En cualquier caso, queda claro la rentabilidad del concurso en la franja, que a coste cero, consigue liderar. Además, evidencia lo eficiente que es 'La ruleta de la suerte' para la cadena, que no solo es el concurso de mayor éxito en estos momentos hasta por delante en muchas ocasiones de 'Pasapalabra', sino que encima consigue buenos datos con emisiones ya vistas. De esta manera se multiplica el partido que se le saca a cada entrega, que verá la luz, como mínimo en dos ocasiones en la cadena. Y lo mejor de todo, como es ese liderazgo absoluto y consolidado.