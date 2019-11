'La Voz Kids' salta al miércoles tras el final de 'MasterChef Celebrity' y 'Toy boy' pasa al martes

Atresmedia ha decidido mover ficha y por ello iniciará el mes de diciembre con importantes cambios en su franja de prime time. El grupo ha decidido intercambiar los días de emisión de 'La Voz Kids' y 'Toy Boy'. De esta forma, Antena 3 emitirá los tres episodios restantes de la ficción protagonizada por María Pedraza, Cristina Castaño y Jesús Mosquera en la noche de los martes mientras que la recta final del talent show producido por Boomerang y con Eva González al frente saltará a los miércoles. Con este movimiento, Antena 3 intentará mejorar el rendimiento de sus dos apuestas en las emisiones que restan hasta sus respectivos finales.

Eva González ('La Voz Kids') y María Pedraza ('Toy boy')

Con este movimiento, 'La Voz Kids' pasa a los miércoles aprovechado el hueco dejado por 'MasterChef Celebrity'. El espacio culinario de Televisión Española y Shine Iberia emitió este miércoles 27 de noviembre su gran final y es por ello que Atresmedia intentará captar a esos espectadores huérfanos del espacio de entretenimiento. El objetivo será sin duda mejorar los índices de audiencia conseguidos por el espacio de Boomerang TV y es que en su última emisión, este logró su mínimo de audiencia (11,4% y 1.334.000 espectadores), un dato que evidencia la curva negativa que ha sufrido el espacio desde su estreno.

Antena 3 retira su serie de esa noche y pasa a competir contra 'La que se avecina' con un espacio de entretenimiento. Por su parte, 'Toy Boy' pasará entonces a enfrentarse al cine que Telecinco ofrece cada martes y a la emisión de 'GH VIP: Límite 48 horas' en Cuatro, tal y como ha podido confirmar FormulaTV. La apuesta se convertirá por tanto en la única ficción de esa noche. ¿Le beneficiará el movimiento? Por ahora es una incógnita pero lo que sí está claro es que la serie de Plano a Plano necesita un empujón, en cuanto a rendimiento se refiere y es que la curva de la ficción, al igual que sucede con 'La Voz Kids' no es positiva. En su última emisión, la ficción reunió a 929.000 espectadores y un 6,9% de share medio.

¿Moverá ficha Telecinco?

Otra de las incógnita que surgen es si Telecinco moverá o no ficha y cuál será la apuesta de Televisión Española en la noche del miércoles. La cadena pública no ha querido revelar si enlazará la emisión de 'MasterChef Celebrity 4' con la nueva edición de 'MasterChef Junior' aunque no sorprendería que esta sí sea la estrategia de los responsables de la Corporación. Por su parte, Telecinco no ha revelado si mantendrá la emisión de 'GH VIP' los martes y 'La que se avecina' los miércoles pero previsiblemente, viendo los buenos resultados obtenidos en ambos casos, sorprendería que sí cambiase.