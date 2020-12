'La Voz Senior 2020' ya tiene a sus ocho finalistas

Ya han terminado las dos semifinales de 'La Voz Senior 2020', en las que los coaches han escogido con la inestimable ayuda de sus asesores las dos voces de cada equipo que competirán en la gran final por hacerse con la victoria en esta segunda edición del talent musical.

En la primera gala de las semifinales, Pastora Soler y David DeMaría apostaron por Fernando Demon y Juana Zamora. La voz y la actitud de Demon en su versión rockera de "The best", de Tina Turner conquistaron a la coach andaluza, así como lo hizo la fuerza de Zamora al interpretar "Mi amante amigo", de Rocío Jurado.

David Bustamante canta junto a Naida Abanovich, una de sus escogidas para la gran final de 'La Voz Senior 2020'

En esa primera gala, Antonio Orozco y Cami también tuvieron que escoger y se decantaron por el malagueño Emi Bonilla, que dejó clara su pasión por la música con la interpretación de "La niña de fuego", de Manolo Caracol. Nico Fioole fue el otro concursante al que Orozco decidió dar la oportunidad de llegar a la final. Este holandés afincado en Alicante, ataviado la más puro estilo Frank Sinatra ha cantado su mítico "I've got you under my skin".

Se cierran los equipos

En la segunda semifinal, David Bustamante decidió apostar por Naida Abanovich, que deslumbró a todos al cantar un fragmento de la ópera "Tosca", de Puccini. En su juventud, Naida había sido una de las cantantes del Auditorio Nacional de Azerbayan, hasta que la guerra la obligó a abandonar el país. Su asesor, Pitingo, ha optado por la voz de Fernando Liben, que ha interpretado "Cómo fue", un bolero de Benny Moré.

En esta misma gala, Rosana y Álex Ubago han elegido a los finalistas de su equipo. Se han decantado por el talento de Mingo Fernández, que interpretó al piano el tema "Se te olvida", de Javier Solís; y por el de Los Tres Aires, un trío canario compuesto por Julio, Salva y Kelo, que cantaron el bolero "El Reloj".