Los coaches de 'La Voz Senior' presentan "una edición muy emotiva" demostrando que "los sueños no tienen edad"

La segunda edición de 'La Voz Senior' llega el jueves 10 de diciembre a Antena 3 como parte de su programación navideña 2020-2021. En sus promos, el programa promete una edición "muy emotiva", remarcando que nuestros mayores necesitan "más que nunca" que sus sueños se cumplan tras un duro año marcado por la pandemia del coronavirus. Esta vez repite como coach Antonio Orozco y se estrenan en este puesto Pastora Soler, David Bustamante y Rosana, que se muestran ilusionados por dar el salto de asesores a coaches.

David Bustamente, Pastora Soler, Rosana y Antonio Orozco son los coaches de la segunda edición de 'La Voz Senior'

En una charla con FormulaTV, los coaches y sus asesores han explicado qué podremos ver en esta segunda edición de 'La Voz Senior', que todos coinciden que será "muy emotiva" y que han quedado gratamente sorprendidos con los concursantes. A Orozco le ha llamado mucho la atención "la capacidad que tienen los concursantes de disfrutar el instante" y a Pastora Soler su valentía por "sobreponerse al miedo que todos tenemos a la hora de subirse a un escenario". Rosana ha descubierto que ni la ilusión ni la música "tienen edad" y le ha permitido comprobar que su deseo es envejecer encima de un escenario: "Amar la música es una filosofía de vida y a mí me encantaría amar la música hasta el último momento".

Los coaches: un veterano con estrategias y tres novatos dispuestos a darlo todo

Antonio Orozco ha sido coach en diversas ediciones de 'La Voz' y acaba de terminar su andadura en la última edición emitida en Antena 3, donde dos miembros de su equipo han conseguido colarse en la final. Su veteranía en el formato le ha permitido desarrollar ciertas estrategias para quedarse con las mejores voces, como explica David Bustamante, que reconoce que serán habituales los piques entre ambos: "No solo me quiere bloquear el botón rojo, ¡sino que me ha bloqueado hasta en WhatsApp!". Entre risas, otra de las novatas del formato, Pastora Soler, secunda la versión de su compañero y afirma que Orozco tiene preparadas muchas estrategias.

Pastora y Bustamante dan el salto al puesto de coach tras su etapa como asesores. Ambos coinciden en la "gran responsabilidad que supone la decisión de apretar el botón y dejarte llevar por las voces", pero como explica la cantante andaluza merece la pena porque es "súper divertido, enriquecedor y gratificante". Bustamante está de acuerdo con su compañera, pues considera que es "un privilegio" trabajar en este formato, y va más allá al afirmar que 'La Voz Senior' es un formato "mágico" porque "viene gente a contarnos su historia y disfrutar". El cántabro confirma que lo que promete la promo de Antena 3 es totalmente cierto y que el concurso va a ser "muy especial", lleno de "momentos muy emotivos".

David Bustamante y Pastora Soler junto a Eva González, que repite como presentadora del formato

Rosana también se incorpora a la silla de coach en esta edición, pero ya tiene cierta experiencia en el formato porque fue asesora de Rosario Flores en 'La Voz Kids'. Para ella, participar en esta segunda edición de 'La Voz Senior' es "una experiencia maravillosa" y también secunda la versión de Pastora y Bustamante sobre las estrategias secretas de Orozco. "¡Antonio es malo!", afirma la canaria entre risas. Orozco se toma bien las bromas de sus nuevos compañeros, pero explica que en este concurso "la experiencia no es un grado" y que cada edición "es una nueva experiencia" que le brinda la posibilidad de "seguir aprendiendo".

"En 'La Voz Senior' vais a ver que el espectáculo va mucho más allá, porque el público va a identificar cosas de sus vidas con las historias que se escuchan sobre el escenario", explica Orozco. "Ahora que vivimos en un tiempo de cambios, es bueno oír el testimonio de una mujer que no pudo subirse a un escenario en su juventud porque su padre no le dejaba, porque pensaba que estaba mal visto por la sociedad", añade Bustamante, ejemplificando algunas de las historias que encontraremos en el programa y que nos harán recordar las grandes dificultades que han atravesado nuestros mayores, pues llegaron al mundo en una realidad muy distinta a la actual. "Vamos a vivir justicia de la vida, de personas que van a poder enseñarles a sus nietos quienes fueron y quienes hubieran querido ser", afirma el cántabro. "Vamos a ver que los sueños no tienen edad", sentencia Rosana.

La relación con sus asesores

David Bustamante estará acompañado durante esta aventura por Pitingo, al que considera "un gran amigo" y "un gran cantante, que nos vuelve a todos locos con su voz". El extriunfito explica que siempre ha tenido claro que si le ofrecían ser coach elegiría a Pitingo como asesor. "Siempre que me junto con él, aprendo y va a ser un gran aporte para mi equipo, porque es increíble", afirma Bustamante. Pitingo confiesa que está "emocionado" por participar en 'La Voz Senior' porque se ha criado en una cultura que fomenta "el respeto a los mayores" y en una casa donde la gente mayor "canta y baila maravillosamente". El cantante flamenco se muestra "muy feliz" de trabajar junto a Bustamante y dispuesto a empaparse de la sabiduría de los concursantes: "De todos los artistas se aprende algo".

Orozco tendrá a su lado a la joven cantante chilena Cami. El intérprete está encantado con "el contraste tan fuerte y tan evidente" entre ambos. Cami, que saltó a la fama por su participación en 'The Voice Chile' y que también se siente muy "agradecida" con el cantante por pedirle ayuda, cuenta que está muy contenta de poder participar como asesora en el formato porque le permite descubrir "la pasión" que comparte por la música con tanta gente.

Rosana y Antonio Orozco son dos de los coaches de la segunda edición de 'La Voz Senior'

Rosana explica que le resultó "muy fácil" elegir a Álex Ubago para que le asesorase. "He escogido a alguien a quien admiro y que me parece tan de verdad... Estoy segura de que la gente de verdad entiende mejor la música y las emociones", afirma la canaria. Ubago agradece a la cantante que haya contado con él y afirma que está "feliz" por repetir como asesor porque está aprendiendo mucho de los concursantes. "Me hace especial ilusión venir de la mano de Rosana porque, además de una gran amiga, es un gran referente como artista", explica el cantante sobre su coach.

Pastora Soler declara que tuvo en cuenta "la complicidad y la confianza" para escoger a David DeMaría como asesor, al que admira "profesional y personalmente". DeMaría confiesa que está "muy agradecido" con su coach por elegirle y cuenta que tanto él como Pastora se ven "reflejados" en los concursantes que forman parte de sus equipos y que le gustaría "ser como ellos el día de mañana" para conservar su vitalidad, su talento, su ilusión y su amor por la música.