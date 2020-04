Labrador revoluciona a sus seguidores con sensuales desnudos integrales durante la cuarentena

En tiempos de confinamiento son muchos los que se han revolucionado en redes sociales. La soledad en casa ha hecho que muchas personas, incluidos decenas de famosos, hayan optado por quitarse la ropa y publicar fotos especialmente sensuales y provocativas. Unas instantáneas que sin duda tienen revolucionados a sus millones de seguidores, que las inundan con 'likes' y comentarios de lo más sugerentes. Pues bien, el último en sumarse a esta moda ha sido José Labrador, el que en su día fuese participante de infinidad de realitys y otros programas de entretenimiento televisivo.

Labrador posa completamente desnudo frente al espejoLabrador (Instagram)

El valenciano lleva subiendo infinidad de imágenes de lo más provocativas desde que arrancó el confinamiento, el pasado mes de marzo. En la última de ellas, publicaba este jueves 23 de abril, le vemos completamente desnudo, mirando a cámara con una mirada de lo más seductora, junto al texto: "Hay que ser bueno para tener contento a tus papis, pero tampoco tanto...". Paralelamente, en otra imagen publicada el 13 de abril, vemos su cuerpo semidesnudo en slips junto al texto: "Soy paciente e impaciente a la vez, son todo lo contrario, pero me llevan donde quiero". Pero no, no son las únicas fotos eróticas que ha compartido en los últimos días.

En otra imagen le vemos completamente desnudo mirando a un espejo, tapándose su miembro con una toalla pero mostrando sin tapujos su culo a sus fans. "Hizo eso, a mi entender, para mostrarnos a todos nosotros que no hay nada de malo en ser feliz", es el texto que acompaña a esta imagen. En definitiva, al igual que muchos, este opta por complementar estas eróticas y provocativas imágenes con textos inspiradores y que bien seguro no han dejado indiferente a nadie. Y teniendo en cuenta el poco problema que tiene en desnudarse, bien seguro que antes de que el Gobierno levante el confinamiento habrá nuevas imágenes tan sensuales en su Instagram.

Sensual desnudo integral de LabradorLabrador

La carrera televisiva de Labrador

A José Labrador le conocimos en el año 2012, cuando se convirtió en uno de los protagonistas de la primera edición de 'Gandía Shore', en MTV España. Él y sus compañeros revolucionaron a los espectadores de la cadena temática y rápidamente se convirtieron en auténticas estrellas televisivas. A lo largo de este tiempo le hemos visto participar en algunos formatos de Telecinco y es que decidió unirse a la aventura de 'Supervivientes' en el año 2015, mientras que tiempo después se atrevió a buscar pareja, también en la pequeña pantalla, ya que ha sido tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Ahora, vive apartado de la pequeña pantalla. ¿Estos sensuales posados serán su puerta de regreso a la televisión?