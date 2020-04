El desnudo integral de Diego Matamoros para animar el confinamiento tras dar positivo en coronavirus

Mientras el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prolongación del Estado de Alarma, Diego Matamoros ha querido animar el confinamiento a todos sus seguidores. Completamente desnudo de pies a cabeza, dejando su culo a la vista, muy sonriente y asomándose a su balcón, ha publicado una fotografía en blanco y negro en sus redes sociales.

"Ahora más que nunca quédate en casa", publicaba Matamoros junto a la fotografía que roza los 40.000 "me gusta" en un solo día y gran número de comentarios. Esta imagen llega justo un día después de que entrara en directo por videollamada en 'Sálvame' para contar cómo está superando el coronavirus después de haber dado positivo y cómo está llevando la cuarentena.

Matamoros reconoce que está siendo "un proceso de semanas, y la verdad es que lo he pasado muy mal", pero tranquilizaba diciendo que ya no tiene casi síntomas y los que tiene son leves: "Llevo 20 días sin olfato ni gusto, tengo un poco de tos, pero ahora mismo ya he pasado lo peor". Jorge Javier Vázquez indagó sobre este asunto y preguntó por los síntomas que sintió en un principio, a lo que Matamoros le explicó que al principio pensaba que era anginas, pero luego "se me inflamó el cuello y empezó la fiebre, la tos asmática, me mareaba, se me cerraban los pulmones, tenía problemas para respirar, dolores musculares en las piernas y en las manos, cansancio generalizado...", cuenta el afectado con esta conclusión: "Bastantes síntomas que todos juntos acaban destrozándote".

Solo en casa y sin asistencia por parte de Sanidad

Aprovechando su conexión con el programa de Telecinco, ha contado que está pasando este proceso solo en casa y eso está siendo "complicado". Desde plató, Kiko Matamoros se preocupó por su hijo y le preguntó si ha tenido asistencia médica, a lo que Diego respondió, muy tajante, que "nula por parte de Sanidad". Aunque le decían que le llamaban en 24 horas, no ocurrió en ninguno de sus dos intentos, por lo que ha llevado este proceso con la asistencia de un médico privado y a base de Paracetamol.