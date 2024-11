Lady Gaga ficha por la segunda temporada de 'Miércoles'

Por Alejandro Rodera |

'Miércoles' ha hecho realidad su fichaje más esperado. Tras el éxito viral de los vídeos en los que se podía ver al personaje de Jenna Ortega bailando al son de una versión acelerada de 'Bloody Mary', interpretada originalmente por Lady Gaga en su álbum 'Born This Way', la serie de Netflix ha logrado hacerse con los servicios de la conocida cantante. Sin embargo, esta unión no se producirá tras las cámaras, sino delante de ellas, ya que la también actriz formará parte del reparto de los nuevos episodios.

Lady Gaga en 'Joker: Folie à Deux'

Según confirman medios como Variety,dirigida por Tim Burton. Por el momento, se desconoce la identidad del personaje al que dará vida, aunque se espera que esta intervención no sea especialmente extensa. De hecho,, aunque fuentes cercanas a la producción han reconocido que la intención en primera instancia era que su papel fuera más longevo, pero

En cualquier caso, este fichaje permitirá a Lady Gaga ampliar su portfolio televisivo, que hasta ahora tan solo cuenta con breves apariciones en 'Los Soprano' y 'Gossip Girl' y, sobre todo, con roles más importantes en dos temporadas de 'American Horror Story'. Recientemente, la neoyorkina ha lanzado en cines 'Joker: Folie à Deux' y en años anteriores ha encabezado el cartel de otras propuestas, como 'La Casa Gucci' o 'Ha nacido una estrella'. Además, en 2019 se alzó con el Oscar a la mejor canción original por 'Shallow', el tema que interpretó junto a Bradley Cooper en la ópera prima del actor.

Muchas caras nuevas

Ortega seguirá siendo el principal referente del reparto de 'Miércoles', al que regresarán Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Emma Myers, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer y Victor Dorobantu, entre otros. Por su parte, el plantel de novedades, al que se ha sumado ahora Lady Gaga, estará integrado por Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Frances O'Connor o Haley Joel Osment. Todos ellos han estado implicados en un rodaje arrancó en Irlanda durante la primavera de este mismo año.