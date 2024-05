Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras su salida de Mediaset para dar paso a nuevos proyectos profesionales, Lara Álvarez ha reaparecido de la mano de la Fundación ColaCao para contar que sufrió bullying cuando tenía 9 años. "Hoy no he dormido nada porque es un momento muy importante el que voy a compartir con vosotros", dijo la expresentadora de 'Supervivientes' justo antes de comenzar uno de los relatos más duros de su vida.

Lara Álvarez en la Fundación ColaCao

El premio que la periodista ganó en un concurso infantil de televisión desencadenó una "situación que no entendía" y que se topó cuando, al regresar a clase,. Lo que esperaba fuera motivo de alegría se transformó en un tormento al encontrarse con un completo rechazo por parte de sus compañeros. En medio del dolor,. "Nadie me hablaba y", contó la presentadora entre sollozos.

El problema, lejos de suavizarse, fue agravándose con el paso de los días: "Recuerdo estar en el patio del colegio y recibir balonazos. Me tiraban piedras y una vez me pegaron un chicle en el pelo". Además, la acompañaban hasta el portal de su casa entre insultos y humillaciones. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue cuando una de las acosadoras se ganó su confianza en un falso intento de reconciliación y consiguió que la periodista le confesara un problema familiar, concretamente la enfermedad que padecía su madre, y lo difundió por todo el colegio. "Me rompí, me fui de clase y el mundo se paró. Tras esto, empezaron las llamadas de teléfono a mi casa con amenazas: 'Le vamos a decir a tu madre que nos has contado lo que pasa'", continúo la comunicadora Asturiana.

Sus padres, la salvación de Lara Álvarez

Después de meses viviendo un auténtico infierno, Lara Álvarez finalmente encontró la salida gracias a la intervención de sus padres. A causa de las repetidas llamadas, ambos se percataron de la gravedad de la situación y se pusieron manos a la obra de inmediato para encontrar una solución. "Entendieron qué estaba pasando, cómo me estaba sintiendo y qué necesitaba", confesó la presentadora, consciente ya de que "a veces no depende de ti, simplemente te ha tocado".

Álvarez reconoció también que durante mucho tiempo había creído que ella era la responsable del acoso, pero finalmente comprendió que a veces las circunstancias escapan a nuestro control. "Busca tu figura de referencia, en mi caso fueron mi madre y mi padre, pero puede ser un profesor o un amigo que te ayude a sacar la valentía de contarlo", recomendó la presentadora tras abrirse por primera vez sobre su experiencia con bullying, para después animar a las víctimas a que "no te calles, haz que se sepa lo que te está pasando". "Padres, escuchad, confiad, comunicaos", añadió la asturiana.