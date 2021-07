Lara Sajén ha estado en el plató de 'Viernes deluxe', donde ha hablado de su paso por 'Supervivientes' y también ha compartido diferentes momentos duros que vivió en su pasado, sobre todo, en la infancia. La exsuperviviente se abrió con Jorge Javier Vázquez y relató episodios muy duros, que, en sus propias palabras, le han dejado secuelas hasta el día de hoy.

Lara Sajen relata en 'Viernes Deluxe' su duro pasado

Sajen compartió que fue abusada sexualmente por su hermanastro, de 20 años, cuando ella solo era una niña. "Cuando esto pasaba, lo que recuerdo, fue entre los 4 y 6 años. No era consciente de aquello. Pasaba, sin más. Sé que no me gustaba, pero tampoco sabía por qué pasaba. No sabía que era algo malo", explicaba la exconcursante, ante las preguntas de los colaboradores.

"Cuando a mí, llega un momento de 'esto no lo puedes contar', ahí me doy cuenta de que era algo malo. Pasa factura sí, por supuesto. Me ha costado disfrutar del sexo, sobre todo porque me viene el flashback de aquel momento. El abuso fue realmente horrible, solo recuerdo que nos acostábamos a dormir, porque dormíamos en la misma habitación, y sé que cuando se encendía la luz y me hacía un gesto con la cabeza era que tenía que meterme en su cama". Sajen confirmó que se lo contó a su madre hasta que tuvo 17 años y que se trató de un suceso muy continuado. La exsupervivientes recuerda que le dejó como secuelas que cada vez que le cogían de la cabeza en un momento sexual se le venían a la mente esas imágenes.

Una vida dura

Sajen también relató cómo era su vida en Argentina y cómo afectó todo a su transición. La exconcursante explicó que comenzó su cambio con 30 años, debido a que no tenía la información necesaria. "Me sentía mujer, pero a la vez era algo que yo veía imposible. Yo, físicamente, me veía y no creía que podría haber un cambio tan radical", confesaba la exconcursante. Sajen relató que vivió una discriminación constante en una Argentina donde "lo importante era el fútbol y el macho".