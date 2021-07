La noche del lunes 12 de julio, Jordi González se situó una vez más al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' en su décimo cuarta gala en Telecinco. El presentador tuvo ocasión entonces de recibir por primera vez en plató a Lara Sajén, tras su expulsión de 'Supervivientes', ocasión que el catalán aprovechó no solo para hablarle del asesinato homófobo de Samuel Luiz en La Coruña, sino también para manifestar su indignación, ante una emocionada y conmocionada Sajén.

Lara Sajén llora en 'Supervivientes' al conocer el asesinato de Samuel Luiz

El regreso a España de la argentina propició que se repasaran sus múltiples enfrentamientos con Sylvia Pantoja, momento en el que la sevillana aseguró que era Sajén "quien me buscaba" para discutir. "Soy una persona que tengo mi carácter y si me tocan, salto. Pero yo nunca quería pelear", defendió Pantoja, momento en el que González hizo referencia a las acusaciones de transfobia que habían caído sobre ella por algunos comentarios de mal gusto contra la propia Sajén. "Se me acribilló", recalcó Pantoja, con firmeza, tras lo cual quiso dejar muy claro un mensaje: "yo no soy transfóbica".

Al abordar este asunto, el presentador se lanzó a comunicar una mala noticia a Sajén, momento en el que declaró que "una de las peores cosas que han pasado en este país en tu ausencia, ha sido una barbaridad, un crimen bárbaro contra un chaval homosexual, por ser homosexual". "Lo han matado. Un grupo de gente salvaje", afirmó González, contundente, quien matizó que había sucedido hacía "diez días, por una paliza", ante la conmoción de la argentina, que rompió a llorar. "Hay mucho hijo de puta", añadía el presentador, indignado.

"La homofobia sí es una enfermedad"

"Hace una semana, yo recordé en Cayo Paloma que era la semana del Orgullo. Hice como un altar y quise demostrar a toda mi gente que me acordaba", relató Sajén, emocionada. La argentina explicó entonces que "cuando mis compañeros me preguntaban qué significa, yo decía que había mucho todavía por luchar, mucho por avanzar". "Hemos avanzado muchísimo, pero que tú me digas que ha pasado esta desgracia, sinceramente, me doy cuenta de que el camino es mucho más largo del que pensaba", confesó la concursante. "Sin duda. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí es una enfermedad", defendió González, antes de continuar con la gala.