The CW da luz verde al piloto de la serie de acción real de 'Las Supernenas'

Tras el estreno de 'Destino: La saga Winx' en Netlix y las críticas generalmente negativas que ha recibido la versión en carne y hueso de una de las series de animación más conocidas de Nickelodeon, llega el momento del salto de 'Las Supernenas' a la acción real. Pétalo, Burbuja y Cactus se hicieron famosas en el canal Cartoon Network desde su primera aparición en 1998, convirtiéndose en todo un símbolo para la generación millennial. La cadena estadounidense The CW ha decidido hacer realidad el esperado proyecto y ha dado luz verde para que se grabe el piloto de la ficción.

'Las Supernenas'

En caso de que el primer episodio del proyecto resultase atractivo, The CW encargará el rodaje de una primera temporada. Por el momento, Diablo Cody ("Juno") y Heather Regnier ('iZombie') ejercerán como productores y guionistas. Greg Berlanti, creador del Arrowverso en The CW, también formará parte como productor junto a Sarah Schechter y David Madden. La versión en acción real convertiría a las pequeñas superheroínas en tres jóvenes de veinte años que están decepcionadas con la vida, tras haber estado durante toda su infancia luchando contra numerosos delincuentes y villanos.

Sin embargo, después de que el mundo sufra una serie de sorprendentes y peligrosos acontecimientos, las chicas se plantearán volver a la acción, al ver que realmente su función es necesaria. La ficción original está compuesta por seis temporadas de 78 capítulos que finalizó en 2005. Gracias al éxito que tuvo durante su emisión en Cartoon Network, también lanzaron su propio largometraje en 2002 "Las Supernenas: La Película". Entre 2016 y 2019 se realizó un reboot donde se incluyó una cuarta hermana del conocido trío, Bliss, una adolescente negra desaparecida que consiguió reunirse con su familia de nuevo.

'Naomi' y reboot de 'Los 4400'

Este no ha sido el único proyecto del que The CW ha encargado piloto. 'Naomi', ficción de DC creada por Ava Duvernay y Jill Blankenship, cuenta la historia de una adolescente que intentará descubrir sus orígenes después de que su ciudad natal sea afectada por un evento sobrenatural. El canal americano también ha dado luz verde al reboot de 'Los 4400'. Se trata de una serie de ciencia ficción sobre 4400 personas marginadas que no volvieron a aparecer nunca más a lo largo de los años. Sin embargo, un día regresan sin haber envejecido y no recuerdan nada que lo que ha pasado.