Laura Madrueño duda de la victoria de Kiko y Marieta en 'Supervivientes': "Hay tongo"

El programa de 'Supervivientes: Tierra de nadie' emitido este martes 28 de mayo estuvo protagonizado, como es habitual, por los juegos que la organización había preparado y por las sorpresas familiares de Blanca Manchón y Gorka Ibarguren. Una de las pruebas planteadas era un juego mítico del reality de supervivencia. Los concursantes debían formar parejas en las que uno de ellos interpretaría una película a través de mímica y su compañero trataría de acertar el título.

Después de la primera pareja, formada por Miri Pérez-Cabrero Pedro García Aguado , en la que, llegaba el turno de Kiko Jiménez Marieta Díaz . En este caso, la concursante sería la encargada de interpretar los gestos y su compañero debía adivinarlo. La película era ' Ocho apellidos vascos '. A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

"No me lo puedo creer, ¡ha habido chivatazo!", afirmaba atónito Carlos Sobera desde plató, mientras los concursantes celebraban su victoria. "Eso digo yo, vamos a ver, aquí hay tongo, ¿cómo has adivinado esto?", preguntaba Laura Madrueño a los ganadores, sin fiarse demasiado de su modo de jugar. Jiménez entonces explicaba que habían ensayado cómo interpretar a alguien del norte y del sur, a lo que la presentadora replicaba: "¿Cuántas cosas más habéis ensayado? ¿Os ha coincidido todo en el título?".

"Tenemos muchos días libres en la playa, ya jugamos a todo", argumentaba Marieta, tratando de convencer a Madrueño que, aunque se mostraba dudosa, terminó creyendo su versión: "Deben de pasarse el día en la playa ensayando este juego". Su compañera Aurah Ruiz quiso echar un cable a sus compañeros y corroboró su versión: "Sí, han ensayado. Estábamos presentes". Finalmente, ambos fueron ganadores de una deliciosa tarta de chocolate, la mayor de las tres recompensas posibles.