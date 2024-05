Por Beatriz Prieto |

Apenas había pasado una semana desde que Gorka Ibarguren sufrió un importante bajón durante la duodécima gala de 'Supervivientes 2024', cuando el equipo del reality le brindó al vasco una de sus mejores noches durante la cita de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del martes 28 de mayo. Por entonces, el concursante no solo se convirtió en el primer salvado ante tres aparentes "pesos pesados" del concurso, sino que también fue sorprendido con la visita de su novia Andrea.

Gorka abraza a su novia a Andrea en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

antes de llevar a cabo una ceremonia de salvación con Gorka, Kiko Jiménez Marieta Díaz . Esta última resultó, a pesar de que ambas habían sido las primeras salvadas en otras ocasiones. El duelo final entre Kiko y Gorka se resolvió cony, además, con la mitad de los votos a su favor., declaraba Gorka, visiblemente emocionado, mientras sus tres rivales no podían disimular su evidente decepción y sorpresa.

"No sé si lo has oído, pero en el plató, desde Madrid, el grito ha sido unánime con que te hayas salvado tú. La gente te está apoyando Gorka, que eso te sirva también de fuerza", corroboró además Carlos Sobera, tras lo cual el programa condujo al vasco a un nuevo emplazamiento, donde lo sorprendería con la visita de su novia Andrea. "Hay muchos que han dicho que no ven a Gorka como un gran rival y esperaban que se fuera. Muchas veces dicen que hay que generar contenido, estoy de acuerdo, hay que entretener, pero el público te lo tiene que comprar", lanzó David Seco, defensor de Gorka en plató, en referencia a la reacción de los rivales del vasco, de cuya trayectoria televisiva era consciente el propio superviviente, como confesó en un vídeo publicado en redes.

"No me lo esperaba"

Con ese subidón, Gorka no puso ninguna pega a nadar una larga distancia, en un sorprendente corto espacio de tiempo. Todo ello, para alcanzar un pequeño islote donde fue sorprendido no solo con una cariñosa carta de sus seres queridos, sino también con la inesperada visita de su novia, con quien se fundió en un abrazo al instante. "Esto sí que no me lo esperaba ni de coña", confesaba el concursante, sin soltar a su pareja y cubrirla de besos.

El vasco dejó clara su alegría con sus propias palabras, al declarar a Andrea que "tenía muchas ganas de verte", al igual que afirmó que "es el mejor día de mi vida". "Nunca he dudado de todo lo que quiero a Andrea", aseguró además Gorka, después del "culebrón" en torno a su beso con Marieta, al cual Andrea no dio importancia con el argumento de que había ido a verlo a pesar del reparo que tenía con las cámaras. "Sé que el esfuerzo que está haciendo para verme, no tengo palabras", confesó el vasco, consciente de la situación de su pareja, con quien podría pasar la noche junto al resto de concursantes.