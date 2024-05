Adara Molinero se une a Sofía Suescun como concursante de 'Supervivientes All Stars'

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Supervivientes All Stars' añade un nuevo nombre a su listado de concursantes: Adara Molinero. La concursante de realities cumple con los requisitos que Laura Madrueño anunciaba con el anuncio de la primera concursante del nuevo formato: aquellas que hicieron historia, los más fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron".

Adara con el maletín de 'GH VIP 7'

, pero la madrileña volverá a Honduras, según informa AlgoPasaTV. En su temporadaque finalmente fueron para Bosco Blach , con el que empezó una relación que no duró más de dos meses en las últimas semanas de concurso.

No obstante, Molinero tuvo más suerte en la séptima edición de 'GH VIP', donde sí se alzó con el premio. Esta ha sido su única victoria pese a todos los realities que ha pisado: 'Gran Hermano 17', 'El tiempo del descuento' y 'Secret Story: La casa de los secretos'. Aunque no se llevara la victoria en estos otros formatos, sí que dejó su huella en todos ellos acumulando posiciones altas.

La edición de las estrellas

Adara Molinero se sumaría así a una edición muy esperada, donde la única concursante confirmada por la cadena es Sofía Suescun. Sin embargo, hay una larga lista de nombres de los que especula la audiencia entre los que podrían estar los futuros concursantes del nuevo formato de 'Supervivientes', como Tom Brusse o Marta Peñate. Por su parte, Anabel Pantoja ha confirmado a Bluper que no formará parte del reality: "Me llamaron y me hubiera encantado ir, pero por agenda e historias no he podido ir".