Laura Madrueño vuelve al 'Tiempo' de 'Informativos Telecinco' tras 'Supervivientes'

Por Franc Recio Martínez |

El fichaje estrella de la última edición de 'Supervivientes' regresa a su puesto habitual de trabajo. Tras su paso por el reality de aventuras como presentadora desde la isla, Laura Madrueño ya tiene un nuevo proyecto profesional tras su vuelta a España que emprende este mismo mes de agosto.

Laura Madrueño

Como estaba previsto desde un primer momento, la presentadora, tal y como ya avisaba antes de su viaje al Caribe para ser la sustituta de Lara Álvarez desde la isla en esta edición. Ahora, tras unas vacaciones en Maldivas y realizar un safari, Madrueño regresa al que era su lugar de trabajo hasta el mes de febrero, cuando emprendió su gran reto profesional en Mediaset España.

Ella misma ha sido la encargada de anunciarlo a través de sus redes sociales: "A mí ya casi casi se me había olvidado vamos a ver si me acuerdo de cómo se hacía esto del tiempo, porque hoy regreso a informativos y estoy feliz de poder estar aquí con todos vosotros. Os espero, durante el mes de agosto, por lo menos me vais a tener aquí. Para todos los que me habéis preguntado, os mando un beso enorme", expresaba la comunicadora.

Su gran reto

Su regreso al Tiempo llega tras el fin de 'Supervivientes', el pasado mes de julio y de tomarse un respiro temporal para reponer energías. El reality supuso un giro radical en su experiencia profesional y un gran salto dentro de Telecinco, donde ya se había convertido en la figura de referencia al frente de la previsión meteorológica.