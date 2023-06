Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 15 de junio, 'Supervivientes 2023' se despidió de Honduras tras la salvación de Bosco Blach contra Adara Molinero y Artùr Dainese. Como es habitual, la presentadora, en esta ocasión, Laura Madrueño, fue la encargada de cerrar la palapa con un discurso en el que la madrileña apenas fue capaz de contener las lágrimas, agradecida con el equipo y la experiencia.

Carlos Sobera, emocionado tras el discurso de Laura Madrueño en 'Supervivientes 2023'

"Hace más de tres meses que abrimos esta palapa y, en aquel momento,. De algo muy, muy especial. En aquel preciso instante", recordó Madrueño, sola en la palapa, momento en el que se quedó unos segundos en silencio, notablemente emocionada. La presentadora reconoció que por entonces "no tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura, porque".

"Hay que vivirlo para saberlo. Para mí ha sido el reto más importante de mi vida, he crecido en cada programa", declaró la madrileña, quien tuvo que volver a guardar silencio un momento, tras lo cual confesó que "hoy estoy igual de emocionada que el primer día, porque me he dejado el alma para que sintáis lo que es 'Supervivientes'". Madrueño procedió entonces a despedirse de cada uno de los cinco concursantes que quedaban en el reality, destacando momentos de su convivencia y desatando también las lágrimas de algunos de ellos.

"Nos hemos enamorado de ella"

"Vuelven ellos y volvemos nosotros, este equipo extraordinario que me ha acompañado cada día en estos Cayos y, por supuesto, que también está allí con vosotros, en Madrid", continuó la presentadora, quien mencionó algunos de los departamentos del equipo para después dar las gracias a todos "por todo vuestro cariño y apoyo incondicional, por haberme enseñado lo mejor de vosotros mismos". "Gracias por cuidar cada detalle de este programa y hacer un trabajo inenarrable para que este programa sea pura magia", añadía Madrueño.

La presentadora se vio ya superada por las lágrimas al dar las gracias "al Pirata Morgan por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión y de 'Supervivientes'". "Gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado, que estáis ahí y que dais sentido a este trabajo que tanto nos gusta y que tanto amamos. Equipo, apagamos las antorchas. Volvemos a casa", concluyó Madrueño. Un discurso que también emocionó a Carlos Sobera, en plató, quien le dedicó unas palabras: "Ya nos tocará el momento de decirle también a Laura que muchas gracias, porque todos nosotros nos hemos enamorado de ella".