Los gritos de Samantha Vallejo-Nágera ya se han convertido en algo habitual en las pruebas de exteriores de 'MasterChef'. La jueza no suele estar mucho tiempo entre las cocinas cuando están en equipos, pero cuando aparece ya se sabe que es para poner firmes a los concursantes. Tanto los aspirantes como los espectadores no suelen entender por qué lo dice todo gritando y enfadada, pues aunque en ocasiones sea merecido, en muchas otras no lo es.

Laura Sánchez se tapa los oídos tras los gritos de Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef'

Durante la semifinal, el talent de Televisión Española viajó hasta Sevilla durante la Feria de Abril y concretamente se instalaron en el Real Alcázar. Allí tenían que hacer un menú elaborado por Dani García, compuesto por ajoblanco malagueño con tomate nitro blanco de anguila ahumada, y anchoas con trufa y sauco. Mientras que Ofelia y Meri estaban en un equipo, Arnau, Fran y María conformaban el otro ante la visita de Laura Sánchez, exaspirante de 'MasterChef Celebrity 5'.

Justamente fue la actriz y modelo quien, como ya ha pasado por esas cocinas y sabe lo que es, pidió a Samantha que no pegara esos gritos. Quizás cuando era aspirante del 'Celebrity 5' no quería decirlo por no enemistarse con la jueza, pero ahora que ya no tiene nada que perder, le dijo mientras se tapaba los oídos: "Samantha, no es necesario, de verdad te lo digo. No es necesario". Ni corta ni perezosa (ni tratando de bajar el volumen), Samantha respondió: "¡Quiero que se pongan las pilas y es la única manera de que obedezcan! ¡Venga, a currar!".

"Laura representa a media España"

Las redes sociales no dejaron pasar este momento y lo comentaron en redes sociales dándole las gracias a Laura "por decirle a Samantha lo que todo el mundo piensa". "Laura representa a media España diciendo que no son necesarios los gritos de Samantha", comentaba otra usuaria de Twitter, mientras que otros se alegraban de que "¡por fin alguien que le dice a Samantha que no chille!".