La noche del martes 6 de julio, la novena edición de 'MasterChef' alcanzó su esperada semifinal, en la que Ofelia, Meri, María, Arnau y Fran competían por permanecer en el programa para alcanzar la ansiada final. Una noche en la que, tras enfrentarse a las pruebas habituales, todos los aspirantes, a excepción de Meri, acabaron en la cuerda floja al tener que defender su continuidad en el concurso en la prueba eliminatoria, que dejó fuera del programa a Ofelia, justo a las puertas de la gran final, en la que competirán Meri, Fran, Arnau y María.

Ofelia, María y Arnau, antes de conocer la expulsión de la primera de 'Masterchef 9'

La concursante se enfrentó a una semifinal en la que no logró destacar, empezando por el primer reto de la noche, que consistió en replicar un plato de Martín Berasategui, con el chef como guía de cada parte del proceso. Un reto en el que la gallega se mostró muy acelerada desde el comienzo, al igual que emocionada, lo que provocó que la gallega presentara un plato "desequilibrado". "Montándolo con criterio, te habría quedado mucho mejor", valoró Jordi Cruz, mientras que Pepe Rodríguez opinó que no era su mejor elaboración, sobre todo después de haber comenzado la prueba nerviosa. "Eres super lista y trabajadora, pero tienes un conflicto entre una Ofelia alegre y una Ofelia triste", le recomendó el chef.

Ya en la prueba de exteriores, Fran, como el mejor concursante del primer reto de la noche, escogió los equipos: él trabajó junto a María y Arnau, mientras que Ofelia tuvo que hacerlo junto a Meri. Un tándem en el que ambas se movieron especialmente bien, incluso mejor que sus rivales, que tuvieron que prescindir de uno de sus platos al no lograr sacarlo a tiempo, incluso a pesar de contar con un par de manos más. El buen ambiente tuvo un efecto positivo en la gallega, de quien Rodríguez destacó que "has trabajado centrada, mucho más que en otros escenarios, pero en cuanto a resultados, está regular", mientras que su compañera de equipo fue la única que se salvó de la prueba de eliminación tras recibir las alabanzas de los jueces.

"No quería que se terminara"

De vuelta a las cocinas de 'Masterchef', Ofelia tuvo que pelear por los dos últimos puestos en la final frente a Arnau y María, después de que Fran utilizara el pin de la inmunidad que llevaba varias semanas guardando. La gallega enfrentó un cocinado en el que su ingrediente principal era la manzana, pero se mostró muy descentrada en el proceso, algo que le pasó factura y que Cruz no dudó en señalar durante la valoración. "El emplatado está muy bien, pero me falla el sabor tan plano de la manzana", valoró Samantha Vallejo-Nágera, quien matizó que "has evolucionado un montón, te veo supernerviosa pero muy animada y me gusta mucho tu actitud".

"Si hoy me marcho, me voy tan agradecida... me habéis aportado tanto", confesó la aspirante. Tras la valoración de los platos, Arnau se convirtió en el primer salvado, lo que dejó la decisión final quedó entre Ofelia y María. "No es un programa de televisión, no es un concurso. Es pertenecer a una familia maravillosa. Me vaya o me quede, estoy feliz", valoró la primera, mientras la segunda se mostró ansiosa antes de conocer la expulsión de su compañera. "Te puedes ir con la cabeza bien alta, porque has hecho un buen concurso", alabó Rodríguez a la última expulsada de la edición. "Yo estoy contentísima, porque sois un equipo al que no solo os une una pasión, sino un amor, un cariño. Yo me lo llevo y no me lo puede quitar nadie", manifestó Ofelia, emocionada, antes de reconocer que "me daba igual ganar, yo lo que no quería era que se terminara".