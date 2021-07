El martes 6 de julio, La 1 emitió la semifinal de 'MasterChef 9', en la que Arnau, Fran, Ofelia, Meri y María se jugaban su pase a la final en las tres pruebas habituales de cada entrega. Una cita muy especial en la que contaron con la visita de los chefs Martín Berasategui y Dani García; la aspirante de 'MasterChef Celebrity 5' y la ganadora de esa misma edición, Raquel Meroño, además de Nicolás, aspirante de 'MasterChef Junior 8'. Tras superar los distintos retos, la semifinal concluyó con la expulsión de Ofelia, lo que convertía a Arnau, Fran, Meri y María en los finalistas de la edición.

Los cinco aspirantes de 'Masterchef 9' en su semifinal

La noche arrancó con una primera prueba en la que los cinco aspirantes debían replicar un plato de Martín Berasategui, de un total de 45 ingredientes y 53 pasos, cuya elaboración era guiada paso a paso por el prestigioso chef. En ella, tanto Fran como Arnau fueron denominados como los aspirantes con el mejor resultado del reto, cuyo premio era un viaje para dos personas a Tenerife, que se ganó el primero. "Has logrado equilibrar las proporciones. La presentación nos habla de lo que has evolucionado", elogió Jordi Cruz, sobre la elaboración del castellano-manchego, mientras que su compañero se ganó el segundo puesto gracias a su "buena actitud y, aunque has cometido fallos, estaba equilibrado". "No era el mejor en estética, pero ha prevalecido el gusto", reconocieron los jueces.

Dada su victoria en el primer desafío de la semifinal, Fran fue el encargado de dividir a sus compañeros en dos equipos, en la que sería la última prueba grupal de la edición, llevada a cabo en Sevilla. Por esa razón, el castellano-manchego escogió como compañeros a Arnau y María, mientras que Ofelia y Meri quedaban como sus rivales, en un reto en el que la valoración sería individual. En el caso de los primeros, a pesar de ser un aspirante más, el grupo no pudo preparar a tiempo el primero de sus platos, al contrario de sus dos compañeras, que lograron elaborar sus platos muy bien compenetradas. Dicho esfuerzo convirtió a Meri en la primera finalista de la edición, algo que emocionó y sorprendió a la catalana, de quien Pepe Rodríguez destacó que "hemos visto a tu mejor versión". "No hubiese imaginado nunca que pudiera ser finalista", confesó la aspirante, cuyos demás compañeros se jugaron su pase a la final en la eliminatoria.

A un paso de la victoria

Los cuatro finalistas de 'Masterchef 9' tras la expulsión de Ofelia

Como vencedora de la prueba grupal, Meri fue la encargada de elegir el orden en el que sus cuatro compañeros seleccionarían una de las cuatro campanas, que ocultaban una manzana, un tomate, una alcachofa y un huevo, los cuales debían ser el ingrediente principal de sus platos, junto con varios ingredientes básicos. Un reto que Fran evitó gracias al pin de la inmunidad que aún no había empleado, aunque no sin antes manifestar sus dudas ante las risas de los presentes. "Me has llevado a la final, muchísimas gracias", declaró el castellano-manchego, al preciado broche que había guardado a lo largo de varias semanas.

Por su parte, Arnau, María y Ofelia se enfrentaron a un cocinado en el que estuvieron acompañados por Meroño y que concluyó con la salvación en primer lugar del catalán, gracias a su plato elaborado con alcachofa, cuya forma de vender su elaboración ya conquistó en un primer momento a los jueces. "Ha habido un aspirante que ha estado por encima de sus rivales", elogió Cruz, a la hora de nombrar a Arnau como tercer finalista. Una elección a la que siguió la de María, como cuarta finalista, cuya alegría al "vencer" a Ofelia fue más que evidente. "No sé si soy más feliz por ser finalista o por no estar con Ofelia. Increíble, qué paz", confesaba la aspirante.