Si hay una serie de la que todo el mundo habla es 'El juego del calamar'. La ficción surcoreana se ha convertido en el fenómeno de la temporada 2021/2022 en Netflix tras alzarse con el hito de mejor estreno de la historia de la plataforma gracias a un alcance de 111 millones de hogares durante su primer mes. Un éxito sin precedentes que ha pillado por sorpresa incluso a su propio reparto. Es el caso de Lee Jung-jae, que da vida al adicto al juego Seong Gi-hun, conocido también como el jugador 456.

Park Hae-soo y Lee Jung-jae, juntos en 'El juego del calamar'

El actor de Seúl asevera que jamás se habría imaginado la descomunal recepción que está recibiendo la serie a nivel global, y al mismo tiempo agradece al público el cariño que le está brindando a la producción: "Nunca esperé que esto se volviera tan popular también en el mundo occidental, como la región europea y los Estados Unidos. Estoy muy agradecido por la respuesta. (...) Me encantaría tener entrevistas con mucha gente en todo el mundo, pero actualmente estoy filmando mi próximo proyecto, así que lamentablemente no tengo tiempo para reunirme con muchos medios", señala en una entrevista concedida a EW.

Ante una acogida de tal magnitud, todo apunta a que 'El juego del calamar' podría contar con una segunda temporada. Idea que fascina a Jung-jae, quien no duda en manifestar sus ganas de estar presente en una nueva tanda de capítulos. No hay que olvidar que el personaje que interpreta, Gi-hun, gana el juego y, por ende, sale vivo de él: "Dado que he recibido tanto amor y apoyo de los espectadores, por supuesto que tengo que interpretarlo de nuevo si hay una segunda temporada. (...) Pero en este punto, no sé nada sobre cómo será la historia, o cómo van a cambiar los personajes, o si se van a agregar nuevos personajes a la serie", ha aclarado.

Un reto a nivel interpretativo

De igual modo, en caso de que haya continuidad, el intérprete no sabría "si el papel de Gi-hun seguiría siendo principal o un papel secundario al margen. (...) Pero, sea lo que sea, por supuesto que tendría que decir que sí", confirma. Lo cierto es que para Lee ha supuesto todo un reto meterse en la piel del jugador 456: "Fue un personaje muy difícil de interpretar. En un juego en el que tienes que arriesgar tu vida y ganar a cualquier precio para sobrevivir sobre los demás, la situación es muy agotadora". Tanto es así que, para él, Gi-hun es probablemente el personaje más difícil al que ha dado vida hasta la fecha.