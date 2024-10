Por Pablo Fernández Pérez |

La ruptura entre Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh también ha llegado al plató de 'Ni que fuéramos Shhh'. Con los fervientes rumores de que la salida de la cantante ha sido por el regreso de Amaia Montero, el pasado martes, María Patiño hizo a sus colaboradores posicionarse entre las dos vocalistas. Esto generó un debate intenso entre los allí presentes y dio lugar a varios comentarios bastante interesantes.

Marta Riesco con sus compañeros de 'Ni que fuéramos Shhh'

Belén Esteban fue la primera en dar a conocer su opinión acerca de las dos cantantes. Sin embargo, afirmaba que "Leire es también una grandísima cantante".

Tras el turno de la propia María Patiño, la cual se posicionaba, según decía, "por justicia" con Leire Martínez, llegaba el turno de Marta Riesco. La colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' dejó claro lo siguiente: "Creo que Amaia es un icono. Lo siento mucho. Leire tiene muchas facultades a nivel vocal y de muchas historias, pero creo que nunca llegará a ser una Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh". El duro alegato de Riesco llegaba fuerte, pero lo suavizó cuando se acabó posicionando de su lado: "Me parece una vergüenza que al final haya acabado así, tras tantos años de trabajo y sacrificio".

La crudeza de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros no se posicionaba en ningún sitio, solo en el lado del desdén hacia el debate que estaba sucediendo. "Me importa un bledo La Oreja de Van Gogh, Leire y Amaia. Parece que estamos hablando de los hermanos Gallagher", sentenció Matamoros. Tras esto, Belén Esteban salía en la defensa de ambas, y este, a pesar de no interesarle nada el tema ni las personas implicadas, se acabó posicionando en el lado de Leire Martínez, definiéndola como "una artista maltratada por los suyos".