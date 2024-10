Por Pablo Fernández Pérez |

Desde la noticia de su separación con La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez no ha dejado de ser el principal tema de conversación en cada sitio. El comunicado, publicado el pasado lunes 15 de octubre, causó muchísima polarización, especialmente por los rumores, cada vez más sonados, de que la decisión se ha tomado por el regreso de Amaia Montero al grupo español. No solo lleva siendo trending topic en X un día entero, sino que en diferentes medios de comunicación se ha notado la repercusión de la noticia.

Silvia Laplana en 'El Tiempo'

"Para las próximas horas tenemos", se confundía Silvia Laplana en 'El Tiempo' de La 1, algo que los usuarios de X no podían dejar pasar:, tuiteaba uno de ellos. Incluso, la cuenta oficial de ' Equipo de investigación ' ha publicado también acerca del tema: "¿Qué tema os gustaría que tratásemos en el próximo reportaje de 'Equipo de Investigación' y?".

Pero, por si todo esto no estaba teniendo suficiente repercusión, y por si no estaba generando suficiente polémica, aún hay más . En el programa 'Juntos', de Telemadrid, la presentadora Mar Montoro, amiga de Leire Martínez, desveló en primicia un mensaje que le envió la cantante acerca de lo sucedido: "Corazón, el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", confirmaba la vocalista en el mensaje. "Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", añadía.

No hay rivalidad

No hay duda de que 17 años, los que ha pasado Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh, dan para mucho, incluso para que se genere una supuesta rivalidad entre ella y la anterior vocalista del grupo, Amaia Montero. Sin embargo, ellas siempre han explicado que no tienen ningún problema, e incluso Montero defendió en una entrevista el papel de Martínez cuando ha visto que se la ninguneaba: "Leire lo ha hecho muy bien, le ha echado mucho valor, no creo que fuera nada fácil. Ha trabajado muchísimo, hay que valorarle todo lo bien que lo ha hecho".