El salto de 'La revuelta' al prime time del martes 15 de octubre dio oportunidad a David Broncano y su equipo de extender por primera vez su duración en la parrilla de La 1. Para ello, el jienense contó con colaboradores como Jorge Ponce y Pablo Ibarburu y recibió la doble visita del periodista deportivo Julio Maldonado y del campeón del mundo de Trial, Alejandro Montalvo. Una lista que se habría ampliado con una invitada más, como avanzó en el arranque el presentador, quien sorprendió en la recta final al desvelar su identidad, aunque no de forma directa.

David Broncano desvela a la audiencia que Leire Martínez estuvo cerca de visitar 'La revuelta'

, e incluso repasar la competencia de otras cadenas en su puntual nueva franja, Broncano reconoció que "hoy, como el programa es más largo, hay muchas cosas. Nos hemos vuelto a liar". "Se han solapado otra vez y, pero es de una cosa que ha surgido a última hora y podría no llegar la invitada", comunicó el presentador.

"Si no llegase la invitada, podríamos tener en recámara a alguien del público para entrevistar", propuso el jienense, tras despertar exclamaciones de pena entre los presentes. Por ello, tras su iniciativa, Broncano repasó con Bezos a posibles candidatas repartidas por el público, con los que el humorista había interactuado, como cada día, durante el preshow. No obstante, a pesar de ser idea suya, al presentador se lo tuvieron que recordar en los últimos minutos del programa, tras despedir a Maldonado.

¿Habrá visita otro día?

"La invitada, la posibilidad intuyo, como no me habéis dicho nada, que no ha venido, ¿no?", se aseguró el presentador, antes de recibir sobre el escenario a una espectadora a quien, animado por Castella, le lanzaron una pregunta destinada a la persona que no había podido acudir. "La pregunta que teníamos para la invitada de hoy es qué tal estás ahora que ya no estás en La Oreja de Van Gogh, pero claro, ya no...", dejó caer Broncano, para sorpresa de muchos de los presentes.

El jienense confirmaba así, de forma indirecta, la identidad de la mujer que habían invitado: Leire Martínez, vocalista del popular grupo español, cuyos integrantes comunicaron la marcha de su compañera el día anterior. Por eso, de haberse cumplido, Broncano y su equipo habrían conseguido la primera entrevista televisiva de la artista quien, a través Mar Montoro, presentadora de Telemadrid, trasladó su intención de que "cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea", lo que no descartaría una futura visita a 'La revuelta'.