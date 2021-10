El miércoles 13 de octubre, 'La última tentación' emitió su quinta entrega en Telecinco, con cinco de los principales protagonistas, habitantes de Villa Luna, enfrentándose a una nueva hoguera. En ella, Lester Duque descubrió las insinuaciones de Cristian Jerez sobre su pareja, Patricia Pérez, a quien reprochaba haber flirteado con él mientras estaba con el canario. Unas acusaciones que Lester decidió ignorar, para mostrar su decepción con quien había considerado un amigo.

Lester Duque, atento a las imágenes de la hoguera en 'La última tentación'

"Creo que está muy enamorada de mí, igual que yo de ella", apostaba el canario sobre su pareja, antes de ver imágenes de ella hablando con Jerez y Marta Peñate. Una conversación en la que ambos acusaban a Pérez de que, "cuando estaba con Lester, he tenido conversaciones con ella". "Hace un mes fue la última", añadía la expareja de Duque, quien se quejaba de que el canario "sale de una relación insana, chunga, para irse con una chica que tontea con otro". "Las conversaciones existen, porque Cristian me lo dijo. Es cierto que hubo tonteo, pero ha pasado mucho tiempo y para mí no significa nada, creo que para Patry, tampoco", manifestaba entonces Duque, para después asegurar que "no me lo creo", en referencia a que dichas conversaciones hubieran tenido lugar hace tan solo un mes.

El participante apostó incluso por que Jerez había mentido: "lo considero un amigo, por lo que no sé con qué intención llega para echarle mierda a Patry, cuando los tres nos llevamos bien". "Confío más en Patry que en Cristian", añadía Duque. El programa mostró una conversación entre su novia y el valenciano, en la que ella admitía que "cuando salimos de la isla, yo no sabía qué quería con Lester y es verdad que tonteamos". "Si yo hubiera tirado para delante, ¿qué habrías hecho con Lester?", dejó caer Jerez, incrédulo cuando Pérez aseguró que "yo he hablado contigo siempre de amistad y lo he demostrado", antes de que romper a llorar. "No sé qué pensar, porque se suponía que era mi amigo y, si de verdad eso pasa, creo que ha tenido tiempo de decirlo fuera", confesó Duque, a quien "me jode que le esté haciendo pasar un mal rato". Además, el participante manifestó que "me parece que está yendo por un camino equivocado. A lo mejor soy yo el que se equivoca, pero lo dudo mucho".

Lester, sobre las conversaciones de Patri y Cristian: "¿Hace un mes? Pues no me lo creo"



"Veo cosas que no me gustan"

Cristian Jerez discute con Patricia Pérez en 'La última tentación'

"Cristian no es lo que parece", coincidió Mayka Rivera, tras lo cual pudieron ver a Jerez hablando con Pablo Moya. "Tú has estado delante mientras tonteaba y hacía videollamadas", aseguraba el primero, mientras que el segundo añadía que "a ella, cuando habla contigo, se le cambia la cara". "No seas mentirosa: si lo haces, apechuga. Siempre diciéndome que si Lester se pone celoso de mí y todo", remataba el valenciano. Palabras ante las que Duque manifestó que "los consideraba mis amigos y, sinceramente, estoy viendo cosas que no me gustan".

"Si me molestase algo, se lo diría. No puedo tener celos de alguien a quien consideraba mi amigo y que veo que no lo es por lo que está haciendo", prosiguió el canario, para después matizar que "no quiero sacar falsas conclusiones hasta que no tenga pruebas y uno de los dos me explique que es la tontería que estoy escuchando". Ya ante las cámaras del reality, una vez concluida la hoguera, un decepcionado Duque reconoció que "Cristian se ha convertido en una cuenta pendiente para mí. Me ha faltado al respeto a mí y a Patry y me acaba de demostrar que no es mi amigo".