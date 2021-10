El traslado de Lucía Sánchez a Villa Playa en 'La última tentación' favoreció que la gaditana conviviera con Marina García, su antigua amiga y expareja de su novio, Isaac Torres. Después de que ambas protagonizaran un tenso reencuentro en el círculo de fuego, la emisión del miércoles 6 de octubre en Telecinco dejó tras de sí una mayor unión entre ambas, que generó dudas en Sánchez sobre la sinceridad de su relación con Torres, después de que sus compañeros insistieran en que el barcelonés le había sido infiel.

Marina García y Lucía Sánchez acercan posturas en 'La última tentación'

Ambas participantes mantuvieron una cordial conversación cuando Marta Peñate las animó a acercar posturas. "En lo que confío es que, igual que tú le has dado la oportunidad a Isaac de hablar contigo y de acercarse, lo hagas conmigo", confesó Sánchez, a quien García explicó que "contigo voy a hablar, lo que he dicho es que no voy a tener con ninguno de los dos una relación de amistad". "Te tengo que dar las gracias, porque yo con Isaac nunca habría sido feliz. Y yo no te deseo nada malo", reconocía la sevillana. La exnovia de Torres manifestó entonces sobre él que "para mí es un actor puro y duro". "Sé que puedes pensar lo contrario, pero a mí me ha hecho cosas feísimas y si me lo ha hecho a mí, te lo va a hacer a ti y a todas", advertía García. Ante estas palabras, su compañera se limitó a señalar que "no estoy ciega. Si lo tengo que dejar, lo dejaré y no pasa nada", tras lo cual, a solas, compartió que "me ha gustado la conversación con Marina, porque creo que le hacía falta para echarlo todo fuera y dejar el tema a un lado".

Con la paz firmada entre ambas, una nueva fiesta provocó que García de forma inesperada rompiera a llorar cuando Manu González le recriminó a Sánchez que "tu novio folla todo el día con quien quiere y te engaña". "No quiero que llores ni lo pases mal, no quiero hacer nada en tu contra", prometió la gaditana, al reparar en las lágrimas de su compañera, a quien "se me ha removido todo y me han entrado unas ganas de llorar que no lo pude evitar". "No me llegué a enamorar de él. Estaba ciega. Cambié toda mi vida por estar con él y me eché en contra a mucha gente por estar con él y me mintió, me utilizó e hizo las cosas muy mal", se sinceró la sevillana, sobre su relación con Torres, de quien Sánchez aseguró que "él siempre me ha dicho que te ha querido de verdad". "Una persona que quiere de verdad, no hace eso", replicó García. La exnovia de Lobo reconoció incluso entre lágrimas que "lo odio porque es mentiroso, falso. Tengo un ego de mujer que me lo ha reventado", en una conversación en la que, como confesó ante las cámaras, "me abrí en canal".

"Lo que más me raya es la mentira"

Marina García rompe a llorar con Lucía Sánchez en 'La última tentación'

Con las cartas sobre la mesa y algo más calmada, García prosiguió su conversación con Sánchez en la habitación que compartían, donde la gaditana manifestó que "no quiero que te aguantes, porque aguantar los sentimientos trae ansiedad y mierda. Si tú me tienes que decir algo malo, me lo dices", antes de que su compañera continuara hablando de su relación con Torres. "Me decía que siempre hay una persona hecha para otra y que yo era esa persona para él", confesó García, en medio de un discurso que provocó que Sánchez confesara que "me estoy agobiando, porque me estás contando mi vida". "¿Tú nunca te has parado a pensar que algo te huele raro?", lanzó la sevillana, a lo que la aludida declaró que "yo pienso, me como la cabeza, analizo". "A mí también me dice muchas cosas, es muy intenso", desveló Sánchez, al escuchar el testimonio de la exnovia de Torres, quien la instó a que "no pienses mal, lo mismo ha sentido por ti y está enamorado de ti y se porta de putísima madre".

"Hay cosas que tú me estás diciendo que no las he vivido, otras que sí. Pero después de tanto tiempo, me daría cuenta de esa mierda, ¿no?", planteó la gaditana, antes de dar por zanjada la conversación en la que "ella ha sido la que más ha hablado de las dos, pero al escucharla me he sentido identificada, la relación era exactamente la misma". De hecho, las dudas terminaron acosando a Sánchez, quien buscó apoyo en Patricia Pérez: "me estuvo contando situaciones que parecía que me estaba contando mi vida, las mismas cosas con ella que conmigo". "La situación que viviste con Marina es dura. ¿Tú confías en él?", planteaba su compañera. "Ahora mismo, no lo sé", admitió Sánchez, quien incluso añadió que "tengo la cabeza como un bombo". "A Manuel es una persona a la que conozco y me dice que me está engañando, que le haga caso. No quiero creer que lo diga por hacerme daño", reflexionó la gaditana, ante las acusaciones que su exnovio había lanzado contra Torres. "Lo que más me raya es la mentira, que me esté engañando", admitió la gaditana, ante las cámaras.