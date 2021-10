La cuarta emisión de 'La última tentación' aterrizó en Telecinco la noche del miércoles 6 de octubre, con un Isaac Torres en un segundo plano, a pesar de las acusaciones que pesaban sobre él acerca de la posibilidad de que hubiera sido infiel a Lucía Sánchez. Sin embargo, la expulsión de Bela Ghazal Saleem, con quien había mantenido relaciones, de Villa Playa, dio pie a su traslado a Villa Luna, donde coincidió con el barcelonés. De hecho, Torres se mostró bastante más cortado de lo habitual ante el descaro de la recién llegada, que no dudó en dejar claras sus intenciones al ingresar en el reality, dando pie a que terminaran compartiendo caricias y un contacto muy estrecho.

Isaac Torres habla con Bela Saleem sobre su entrada en 'La última tentación'

La llegada de Saleem junto a Stefany Martínez ya despertó el primer intercambio de sonrisas entre la recién llegada y Torres. "¿Te alegras de verme?", planteó la kuwaití, recibiendo un "sí" como respuesta, puesto que "tuvimos rocecillos muy buenos", a lo que ella misma le echó en cara que los hubiera "negado". "Estaba soltero, eh. Hemos hablado, me cae muy bien y le tengo mucho cariño", añadía el barcelonés, tras lo cual aseguró que "Lucía sabe que para mí Bela es una amiga", al igual que manifestó sobre su pareja que "tiene que respetar mis amistades". "Es evidente que es una tentación para mí, porque es una persona que siempre me ha atraído y con la que siempre he tenido una buena química. Pero eso no significa que vaya a tener algo con ella, porque quiero a otra persona", declaraba el participante, a solas ante las cámaras del programa.

En una primera conversación a solas, Salem dejó claro que "te veo como un amigo con un poquito más de ventaja, las cosas como son". "Has entrado en un plan muy malo conmigo", le reprochó Torres, ante lo que la aludida señaló que "yo vengo a demostrarle a Lucia que tú no la quieres y que luego te quedes para mí", sin tapujos. La kuwaití confesó en una conversación posterior que "me ha molestado que lo negaras", con respecto a las relaciones que habían mantenido. "Estamos en el paraíso, ¿y tú crees que no lo vas a pasar bien conmigo?", lanzó además Saleem, provocando una risa tímida a Torres, quien apuntó que "estás más juguetona que entonces", para después añadir que "nos lo vamos a pasar bien segurísimo, porque tenemos esa conexión que mola". "Tenemos esa atracción que no quieres reconocer", matizó la soltera, a lo que el barcelonés respondió que "me puedes atraer muchísimo, pero estoy enamorado".

"¿No ves que voy a saco a por ti?"

Bela Saleem e Isaac Torres, muy pegados en 'La última tentación'

"Espero que esto vaya a más y compartir más momentos con él", deseaba Saleem, a solas con las cámaras del programa, en el que compartió cama con el barcelonés. Una primera noche tras la cual la pareja, junto al resto de sus compañeros, recibieron a Sandra Barneda en Villa Luna. "Entré a machete, pero no era mi intención. Quería llevarme bien contigo, evidentemente, pero tú conoces mi objetivo", manifestaba la soltera, quien pudo escuchar como Torres admitía que "atracción sí" había, puesto que "solo hay que verla, es preciosa. Y luego, como persona, también". "Mi intención no era ser solo amigos. Es alguien que me atrajo en su momento y no deja de hacerlo ahora", desveló además Saleem, a quien la presentadora preguntó si "estás intentando seducir a Isaac". "Claro que sí", respondió la aludida de inmediato, provocando una sonrisa en Torres.

"¿Por qué lo vuestro no funcionó?", quiso saber entonces Barneda, a lo que el barcelonés contestó que fue "porque yo tenía en la cabeza a Lucía". "No me da miedo, porque estoy muy seguro de mí mismo, pero es la persona adecuada para ponerme a prueba", valoró el novio de Sánchez, sobre Saleem. El participante se quedó a solas con la kuwaití tras la marcha de sus compañeros a una nueva hoguera, a la que solo podían acudir cinco de los protagonistas tras la llegada de Jesús Sánchez. Un tiempo que ambos compartieron sentados juntos en el mismo sofá, muy cerca, mientras la soltera acariciaba el pelo a Torres. "Te tienes que venir conmigo", soltó Saleem, después de que el barcelonés admitiera que "no sé qué quieres de mí". "¿No ves que voy a saco a por ti?", añadía la kuwaití, muy directa, antes de que ambos se juntaran aún más, peligrosamente cerca de compartir un beso.