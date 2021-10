Tras la llegada de Manu González a Villa Playa en 'La última tentación', el gaditano no tardó en evidenciar la conexión que había nacido entre él y Andrea Gasca con un descarado flirteo entre los dos participantes en las primeras horas de convivencia. Una cercanía que, a lo largo de la entrega del miércoles 6 de octubre, no dejó de crecer entre ambos, hasta que terminaron acostándose, para sorpresa de muy pocos de sus compañeros.

Andrea Gasca y Manu González se "enrollan" en el jacuzzi de 'La última tentación'

Mientras Fani Carbajo y Christofer Guzmán se reunían en la primera hoguera de confrontación de la edición, los habitantes disfrutaron de una fiesta en la que Gasca y González continuaron situándose muy próximos, bailando muy pegados entre ellos, y de forma sensual. "Sí tengo ganas de caer con Manu, porque me atrae mucho, me gusta y estoy a gusto con él. Cuando me apetezca, surgirá", confesaba la primera, ante las cámaras.

"Ha habido con Andrea un momento de frote, de toqueteo, de calentamiento. Es otro rollo", valoraba por su parte el gaditano, quien terminó en el jacuzzi con Gasca. Entre las burbujas, ambos compartieron algo más que besos, tal y como reconoció la barcelonesa, a solas. "Ya no me he podido resistir. No sé qué tiene ese jacuzzi, pero ya ni piquitos ni nada, ha habido más tocamientos", explicó la participante, mientras que González declaraba que "hemos estado jugueteando. Con ella estoy cómodo". Finalmente, su acercamiento propició que, otra noche, ambos terminaran acostándose, activando así la luz de la tentación y revolucionando a sus compañeros. De hecho, Marta Peñate y Lucía Sánchez no dudaron en subir a comprobar si estaban manteniendo relaciones, algo que no tardaron en compartir con el resto de la casa.

Marta Peñate es una periodista DE RAZA. Cero dudas ????



???? #LaÚltimaTentación4 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/iyOTqNvjAt — La Última Tentación (@islatentaciones) October 6, 2021

"Me apetecía repetir"

"La que me has liado. Yo venía nada más a pasármelo bien, a pelearme con Lucía, pero yo no me quería liar con nadie", confesaba González, tras meterse en la cama con la barcelonesa, quien comentó con humor que "yo venía a poner a prueba mi relación, otra vez", antes de que ambos terminaran protagonizando el primer edredoning de la edición. Un episodio que ambos volvieron a repetir a la luz del día, puesto que "con Manu, la verdad es que el primero me ha gustado y me apetecía repetir. Y él es muy fogoso", tal y como declaró Gasca ante las cámaras. "No me arrepiento de lo que he hecho con Manu, porque yo siempre hago lo que me apetece. Y la verdad es que con él estoy encantada", añadía la barcelonesa, sin tapujos.