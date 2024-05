Leticia Sabater juega con el pole dance y las acrobacias en el sensual videoclip de 'Titi cómeme el toto'

Por Redacción |

Nadie sabe cómo lo consigue, pero ya es una tradición tanto en Navidad como de pistoletazo de salida del verano. Gracias a su constancia, Leticia Sabater ha conseguido crear dos citas anuales en las que todos estamos expectantes por descubrir con qué surrealista videoclip nos descoloca en esta ocasión. Y, cuando pensábamos que ya no podía sorprendernos, se vuelve acróbata. Bueno, o lo intenta.

Videoclip de 'Titi cómeme el toto' de Leticia Sabater

La polifacética artista, su clásico tema veraniego que viene dispuesto a ser lo más viral de la semana. Compuesto por ella misma, la letra es sencilla y machacona, pero extremadamente pegagiza: "Titi cómeme el toto, cómemelo to to to. Miau, miau".

En esta secuela espiritual de su hit 'Mr. Policeman' vuelve a mezclar los mismos ingredientes, incluido ese indefinible acento extranjero que recuerda al "odio el control de alcoholemia". Y, una vez más, explica todavía más la sensualidad y erotismo con numerosos gemidos, atuendo de gatita y un explícito vídeo de alto voltaje. Sin duda, el sello Leticia Sabater.

Inspirada por Aitana y Chanel

Sin cromas, pero con sus clásicas sobreimpresiones, el videoclip de 'Titi cómeme el toto' apuesta por el baile y las acrobacias con una Leticia Sabater que intenta dejarnos con la boca abierta con movimientos imposibles y un guiño a 'V: Los visitantes'. Sí, en el vídeo se come una rata.

Con Andru Rivera, Yeifren Alejandro y Luna Foxx como bailarines, la catalana arriesga con una ardiente coreografía donde hay volteretas y hasta piruetas de pole dance. Todo ello con el espíritu de 'Miamor' de Aitana, canción con la que participó como invitada en 'Tu cara me suena', o de los dance breaks de Chanel Terrero. Obviamente, con su particular visión. Sea como sea, su single volverá a ser un éxito viral que explotará en sus más de 100 conciertos confirmados para este año.