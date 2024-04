Por Redacción |

'Tu cara me suena' ha arrasado en su regreso a la pequeña pantalla. La undécima edición del talent show de Antena 3 ha liderado la noche del viernes con un espectacular 24% de share y 2.213.000 espectadores. Un dato que convierte a esta emisión en el segundo mejor estreno histórico del formato de Gestmusic (Banijay Iberia), en cuanto a cuota se refiere, así como en un éxito en redes sociales con múltiples Trending Topics en X (antes Twitter) y 9.860 tuits escritos por 2.672 autores únicos. Pero solo unos minutos después de finalizar la primera gala en lineal con un share social del 33,4%, la segunda comenzó a viralizarse como la pólvora tras publicarse en el catálogo de la plataforma Atresplayer.

La actuación de Leticia Sabater en 'Tu cara me suena'

La razón no es otra que. Como adelantamos en exclusiva, la intérprete de 'Toma pepinazo' y 'Esta Navidad me comeré un pibón' es la invitada de la Gala 2 del concurso musical de Atresmedia. Y, como suele ocurrir con todo lo relacionado con la polifacética artista,. La catalana ha pasado por el clonador para meterse en la piel de Aitana e interpretar su hit 'Miamor', con la controvertida y sensual coreografía que fue objeto de debate durante semanas.

Tan solo un tuit de un usuario con un fragmento de su actuación ha sido suficiente para que comience a viralizarse en X, acumulando la friolera cifra de casi 2 millones de reproducciones. Pero al contrario de las reacciones que suelen generar sus videoclips, la respuesta de la mayoría de usuarios ha sido positiva y ya reclaman que se convierta en concursante de 'TCMS 12'. "Leticia Sabater, siempre serás famosa", "Leticia Sabater hará historia en 'TCMS' y aún no lo sabéis" o "Leticia Sabater puede hacer esto, pero Aitana no puede hacer lo que Leticia", son algunos de los comentarios que podemos encontrar.

Leticia Sabater hará Historia en #TCMSEstreno y aún no lo sabéis pic.twitter.com/0J89cFsvVf — Jevi (@jevial) April 12, 2024

La reacción de Leticia Sabater

Tras el revuelo generado por la actuación antes de emitirse en lineal, FormulaTV ha hablado con Leticia Sabater para conocer sus sensaciones ante esta eufórica respuesta de los usuarios: "Me está haciendo muchísima ilusión leer buenas reacciones de la gente porque no me las esperaba. La gente está sorprendiéndose muchísimo por la imitación y la caracterización. Hay muchos que dicen que me queda muy bien ese corte de pelo, pero no se dan cuenta de que han sido muchas horas de caracterización para parecer 35 años más joven".

La presentadora asegura que ese resultado es fruto de "muchísimo esfuerzo". "Hacía tiempo que no me entregaba a una reto de este calibre, pero quería que viesen que no solo puedo hacer 'La salchipapa'", afirma Sabater, que ha logrado abrirse camino más allá del universo Mediaset. Aunque está disponible Atresplayer, la Gala 2 de 'Tu cara me suena' podrá verse este viernes, 19 de abril de 2024, a las 22 horas, en Antena 3.