Por Toño García Rodríguez |

Leticia Sabater ha vuelto a pisar Antena 3 semanas después de su aparición en 'Tu cara me suena'. En esta ocasión, lo hacía en el programa 'Y ahora, Sonsoles', donde la cantante era invitada para realizar una entrevista. Nada más comenzar la conversación con la presentadora, Sabater se conmovió por el afecto recibido del público al entrar al plató. A lo largo de sus muchos años de carrera, la artista recordaba todos los obstáculos que ha tenido que atravesar para mantenerse a flote.

Sonsoles Ónega y Leticia Sabater en 'Y ahora, Sonsoles'

"Muchas veces,", decía Sabater a Sonsoles Ónega acerca de los múltiples trabajos que ha realizado en su trayectoria, donde, a pesar de los tropiezos, siempre se ha levantado y perseverado. Reconocía, además, ser una persona trabajadora desde siempre y, muy emocionada,

Leticia Sabater también quiso lanzar un mensaje a la audiencia sobre el trabajo y la honestidad: "La gente, con el tiempo, sabe cuándo una persona tiene una carrera y lucha, no hace daño a nadie y sigue su trabajo". Y, aunque reconocía no ser una persona de lágrima fácil, se mostraba visiblemente emocionada en diferentes partes de la entrevista, donde no dejaba de recordar lo importante que había sido para ella la ovación del público al entrar.

Artista pese a los problemas familiares

La entrevista también abordó aspectos de su infancia, marcada por el bullying que sufrió y la reticencia de su familia hacia su incursión en el mundo del espectáculo. Incluso, hubo un período de dos años en el que no se habló con su padre. Confesó también que, al nacer, su abuelo expresó un fuerte pesimismo sobre su aspecto físico, llegando a decir que no tenía "solución". Además, enfrentó dificultades alimenticias que su madre superó con muchos biberones, ya que no podía digerir la comida adecuadamente y podía tardar hasta 7 horas en tomar una mínima cantidad de leche.