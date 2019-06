Leticia Sabater ficha por 'Vergüenza' para protagonizar un divertido cameo en la tercera temporada

Presentadora, cantante, concursante, colaboradora y actriz. No, no estamos hablando de Ana García Obregón sino de Leticia Sabater. Desde que la conociésemos como presentadora de 'Desayuna con alegría', 'A mediodía, alegría' o 'Mucha marcha', no ha dejado de sorprendernos con su capacidad de generar show. De concursante en 'Acorralados' o 'Supervivientes' a cantante de hit veraniegos como "Mr. Policeman" o "La salchipapa". Pero todavía hay más. La catalana nos sorprende retomando su faceta de actriz, más allá de su papel en "Fronze".

Javier Gutiérrez y Leticia Sabater en el rodaje de la tercera temporada de 'Vergüenza' Leticia Sabater Javier Gutiérrez y Leticia Sabater en el rodaje de la tercera temporada de 'Vergüenza'

La ficción original de Movistar+ 'Vergüenza', que produce Apache Films, graba su tercera temporada con Javier Gutiérrez y Malena Alterio repitiendo como protagonistas. Una nueva tanda de episodios que promete seguir generando vergüenza y sorprendiendo a la audiencia con sus surrealistas situaciones. Un rodaje imposible, un viaje a Mallorca y una pieza de embutido fueron los ingredientes de la segunda temporada que también contó con un especial navideño. Ahora, la comedia de Alvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany vuelve a la carga con su tercera temporada.

Este lunes, 3 de junio, el equipo técnico y artístico ha recibido una visita muy especial en el set. Leticia Sabater ha grabado un divertido cameo donde comparte secuencia con Gutiérrez en un gimnasio, según ha podido saber FormulaTV. La intérprete de "18 centímetros papi" ha terminado llorando de la risa durante el rodaje y asegura que la secuencia no va a dejar indiferente a los espectadores.

La trayectoria de Leticia Sabater

Aunque desde 2012 no ha desarrollado su faceta de actriz, Leticia Sabater ha participado en numerosos proyectos de teatro, cine y televisión. Sobre los escenarios, ha trabajado en las obras "Mejor en octubre", "El mago de Oz", "5lesbianas.com" o "Sexo en Nueva York", entre otras. En la gran pantalla ha aparecido en largometrajes como "Simple mortal", "La daga de Rasputín" o "Las 13 rosas", donde interpreta a una funcionaria de prisiones. Mientras que en televisión, participó en la serie "Taller mecánico" junto a Antonio Ozores y Florinda Chico, así como en la telenovela mexicana 'Canción de amor'.