Leticia Sabater reniega del PP y ataca a VOX: "Me parece un atraso horroroso"

El lanzamiento de "18 centímetros papi" de Leticia Sabater ha revolucionado la actualidad y ha dividido a la población entre quienes la bailan y quienes la critican. Ante la repercusión obtenida por su último hit veraniego, desde El Plural han entrevistado a la cantante para conocer un poco más de la persona tras la obra, incluidas sus inclinaciones políticas.

Leticia Sabater en el videoclip de "18 centímetros papi"

Aunque en el pasado la antigua ídolo infantil se ha mostrado cercana al PP, ahora hay un condicionante que se lo impide. "Siendo un icono gay, seria imposible ser del PP", admite. Según relata, sus días como defensora del partido azul han quedado atrás: "Lo era porque lo había sido por mi familia, pero a día de hoy mis creencias no son ni de derechas, ni de izquierdas". Así, se define "súper apolítica", aunque puede empatizar con discursos de varios partidos: "Me gustan cosas del PP, del PSOE..."

Eso sí, hay una ideología que nunca podría convencerla, y es la de VOX, partido al que critica duramente: "Que haya partidos como VOX me parece un atraso horroroso". Su principal crítica es su postura frente a los movimientos LGTB+: "Que todavía haya partidos o gente que se meta con los gays, a mí me da vergüenza ajena, así de claro".

Orgullo de Leticia

Como ya hiciera otra diva como Rocío Jurado en su entrevista en 'Lo + Plus', Leticia Sabater se muestra pro-gay: "Los gays son maravillosos, son muy valientes, gente abierta, divertida y muy, pero que muy, respetables. Educados como nadie". Y aclara que no lo dice porque tenga muchos seguidores en el colectivo: "Siempre he tenido en mi mente esa apreciación hacia ellos mucho antes de ser su icono".

La cantante declara tener fundamento para hacer estas declaraciones: "Los conozco muy bien como para poder hablar así". Y es que ella opina que quienes puedan lanzar críticas hacia la sexualidad de otros "hablan sin conocer", y por eso mantiene que cualquier partido que defienda un retroceso en sus derechos no merece su apoyo: "Creo que los gays a base de mucha lucha han conseguido estar donde están".

Y feminista también

Aparte de con el colectivo LGTB+, Leticia Sabater se ha postulado como icono feminista con su "18 centímetros papi". Ella así lo defiende, al explicar la provocativa temática de la canción: "Va de echar un polvo en la playa. Una tía mayor que un tío, donde, desde luego, lleva la voz cantante la tía, que no tiene ningún problema en decirle: 'Oye, que me apetece que echemos un polvo'".

Para Sabater, esto supone una defensa de los derechos de las mujeres, al asumir un nuevo rol diferente al pasivo que se le asigna socialmente: "Porque una chica mayor le diga a un chico 'me apetece acostarme contigo' no es una fresca". Además, sostiene que el haberse atrevido a adentrarse en el trap ya es en sí un avance feminista: "Las letras en el trap son bastante fuertes sexualmente y antes solo las cantaban los chicos".