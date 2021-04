Lista de ganadores de los Oscar 2021

*En elaboración

La industria del cine está de enhorabuena y las alfombras se han desplegado para acoger la celebración de la edición número 93 de los Oscar. Al igual que hace un año, el Dolby Theatre es el espacio que alberga la primera ceremonia en medio de la pandemia del coronavirus, un reto que la Academia enfrenta siempre con la seguridad y la creatividad por bandera. Durante la noche, solo los mejores se llevarán el premio a las 23 categorías: ¿Quién terminará por conseguir alzarse con el título de la mejor película del año?

Oscar 2021

El gigante de entretenimiento Netflix puede conseguir una noche histórica. La producción Mank, de David Fincher, cuenta con un palmarés de 11 nominaciones para recoger la deseada estatuilla. Además, la Academia se ha pronunciado y han asegurado que se ha roto un récord: un total de 70 mujeres recibieron 76 nominaciones. Asimismo, la noche más especial del cine podría terminar con el primer galardón a un actor musulmán, Riz Ahmed por su trabajo en "Sound of Metal". De la misma forma, Chadwick Boseman está nominado también, pero a nivel póstumo.

Lista de nominados

Mejor guion original

- "Judas y el Mesías negro"

- "Minari. Historia de mi familia"

- "Una joven prometedora"

- "Sound of Metal"

- "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor guion adaptado

- "Borat Subsequent Moviefilm"

- "El padre"

- "Nomadland"

- "Una noche en Miami"

- "Tigre blanco"

Mejor película internacional

- "Otra ronda"

- "Better Days"

- "Collective"

- "The Man Who Sold His Skin"

- "Quo vadis, Aida?"

Mejor actor de reparto

- Sacha Baron Cohen - "El juicio de los 7 de Chicago"

- Daniel Kaluuya - "Judas y el Mesías negro"

- Leslie Odom Jr. - "Una noche en Miami"

- Paul Raci - "Sound of Metal"

- Lakeith Stanfield - "Judas y el Mesías negro"

Mejor maquillaje y peluquería

- "Emma"

- "Hillbilly, una elegía rural"

- "La madre del blues"

- "Mank"

- "Pinocho"

Mejor película

- "El padre"

- "Judas y el Mesías negro"

- "Mank"

- "Minari. Historia de mi familia"

- "Nomadland"

- "Una joven prometedora"

- "Sound of Metal"

- "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor actriz

- Viola Davis - "La madre del blues"

- Andra Day - "Los Estados Unidos contra Billie Holiday"

- Vanessa Kirby - "Fragmentos de una mujer"

- Frances McDormand - "Nomadland"

- Carey Mulligan - "Una joven prometedora"

Mejor actor

- Riz Ahmed - 'Sound of Metal'

- Chadwick Boseman - "La madre del blues"

- Anthony Hopkins - "El padre"

- Gary Oldman - "Mank"

- Steven Yeun - "Minari. Historia de mi familia"

Mejor actriz de reparto

- Maria Bakalova - "Borat Subsequent Moviefilm"

- Glenn Close - "Hillbilly, una elegía rural"

- Olivia Colman - "El padre"

- Amanda Seyfried - "Mank"

- Yuh-Jung Youn - "Minari. Historia de mi familia"

Mejor dirección

- Thomas Vinterberg - "Otra ronda"

- David Fincher - "Mank"

- Lee Isaac Chung - "Minari. Historia de mi familia"

- Chloé Zhao - "Nomadland"

- Emerald Fennell - "Una joven prometedora"

Mejor fotografía

- "Judas y el Mesías negro"

- "Mank"

- "Noticias del gran mundo"

- "Nomadland"

- "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor montaje

- "El padre"

- "Nomadland"

- "Una joven prometedora"

- "Sound of Metal"

- "El juicio de los 7 de Chicago"

Mejor diseño de producción

- "El padre"

- "La madre del blues"

- "Mank"

- "Noticias del gran mundo"

- "Tenet"

Mejor vestuario

- "Emma"

- "La madre del blues"

- "Mank"

- "Mulan"

- "Pinocho"

Mejores efectos visuales

- "Love and Monsters"

- "Cielo de medianoche"

- "Mulan"

- "El magnífico Iván"

- "Tenet"

Mejor sonido

- "Greyhound"

- "Mank"

- "Noticias del gran mundo"

- "Soul"

- "Sound of Metal"

Mejor banda sonora original

- "Da 5 Bloods: Hermanos de armas"

- 'Mank"

- "Minari. Historia de mi familia"

- "Noticias del gran mundo"

- "Soul"

Mejor canción original

- "Judas y el Mesías negro"

- "El juicio de los 7 de Chicago"

- "Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

- "La vida por delante"

- "Una noche en Miami"

Mejor película de animación

- "Onward"

- "Más allá de la Luna"

- "La oveja Shaun. La película: Granjaguedon"

- "Soul"

- "Wolfwalkers"

Mejor documental

- "Collective"

- "Crip Camp"

- "El agente topo"

- "Lo que el pulpo me enseñó"

- "Time"

Mejor cortometraje de ficción

- "Feeling Through"

- "The Letter Room"

- "The Present"

- "Two Distant Strangers"

- "White Eye"

Mejor cortometraje de animación

- 'Madriguera"

- 'Genius Loci"

- 'If Anything Happens I Love You"

- 'Opera"

- 'Yes-People"

Mejor cortometraje documental

- "Colette"

- "A Concerto is a Conversation"

- "Do Not Split"

- "Hunger Ward"

- "A Love Song for Latasha"