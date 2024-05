Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' afrontó su duodécima gala semanal la noche del jueves 23 de mayo, solo dos días después de que la organización expulsara disciplinariamente a Ángel Cristo Jr.. A pesar de las circunstancias de su marcha, el programa abordó cómo había afectado esto a sus compañeros, momento en el que Gorka Ibarguren se derrumbaba en pleno directo y recibía el apoyo no solo de sus compañeros, sino también de los presentadores.

Laura Madrueño y los concursantes de 'Supervivientes 2024' tratan de consolar a Gorka

"Es verdad que desde la marcha de Ángel sí que estamos un poquito mejor, pero tampoco te voy a mentir:. Ha sido una semana muy dura y en un día no podemos estar bien", confesaba el concursante, al hablar de su excompañero. "Supongo que necesitaremos nuestro tiempo para ponernos bien y yo personalmente,", se sinceró el vasco, en cuya voz Jorge Javier Vázquez detectó que "has estado a punto de que se te quebrara la voz".

"Sí, estoy a punto. Estoy pasando creo que la peor semana de la aventura, estoy jodido. Y no soy de hierro, yo también tengo mis límites y estoy en el límite", confesó el aludido, de quien el presentador señaló la posibilidad de que no hubiera peleado demasiado el juego de líder contra Rubén Torres, algo que Gorka negó. "Lo he dado todo, pero tengo una hernia discal, Torres está muy fuerte, me saca diez kilos, aunque no es excusa. A mí si me enfrentan con él, voy y lo doy todo, pero al final estar también psicológicamente mal, no estar al 100%, hace que físicamente no esté bien", explicó el concursante.

Recibirá la visita de su novia

Gorka rompió a llorar, momento en el que Laura Madrueño y otros compañeros se acercaron a él para tratar de animarlo. "Lo quiero dar todo, pero he llegado a mi límite", insistió el vasco, antes de recibir un cariñoso abrazo de la presentadora e incluso una broma de Kiko Jiménez para tratar de hacerlo reír. "No existen límites para un vasco", comentó el andaluz, tras lo cual Gorka prometió que "intentaré sacar lo mejor que tengo" mientras recibía palabras de ánimo de Madrueño, quien le recordó que "no queda nada".

"Sinceramente, me ha sorprendido mucho verte así, porque te he visto todo el concurso enterísimo y estoy convencido de que es un bajón ocasional. ¿Qué podemos hacer para que te animes?", planteó Vázquez, ante lo que el concursante dejó caer la posibilidad de hacer "una videollamada con mi chica, por ejemplo, en privado" o recibir "una tortilla de patata para todos". Todo ello mientras el faldón que se deslizaba bajo el concursante desvelaba que "en los próximos días va a recibir la visita de su novia".