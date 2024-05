Por Beatriz Prieto |

Varios días después de que Arkano sufriera un sorprendente ataque de ansiedad en plena cita de 'Supervivientes: Conexión Honduras', el programa le dio tiempo para meditar su decisión de abandonar el reality. Para ello, además, el rapero recibió la visita de su madre en 'Supervivientes: Tierra de nadie', lo que pareció animarlo para tomar una decisión definitiva sobre su concurso que anunció en el arranque de la duodécima gala de 'Supervivientes 2024'.

Los compañeros de Arkano aplauden su decisión en 'Supervivientes 2024'

Los concursantes comenzaron la noche recogiendo todas sus cosas para trasladarse a una nueva localización, Playa Corinto, donde convivirán a partir de ahora unificados., lanzó Jorge Javier Vázquez , con todos los concursantes ya reunidos en su "nuevo" hogar. El presentador se dirigió entonces a Arkano: "Ha llegado la hora de que nos comuniques tu decisión:".

"Bueno, con la visita de mi madre la verdad es que me ha cargado de energía positiva, me ha cargado de tranquilidad, de esperanza y de fuerza, así que me quedo", anunció el valenciano, despertando aplausos en plató y entre sus compañeros, de los cuales Rubén Torres fue el primero y único en abrazarlo. "O sea, Arkano, de poco te servía tener un cojín con mi cara, ha tenido que ir tu madre para que decidas seguir concursando", bromeó el presentador, despertado una sonrisa en el concursante, cuya decisión sorprendía a algunos de sus compañeros.

"Tú no te lo creías"

En el lado opuesto, sus compañeros de equipo ya se habían esperado dicha decisión por parte de Arkano. "Fue fácil convencerlo con la visita de la madre y creo que en las primeras horas ya había tomado la decisión", apuntó Aurah Ruiz. En ese momento, Vázquez hizo notar el silencio de Kiko Jiménez, dado los "apuntes" que había hecho sobre el rapero: "Tú no te lo creías del todo que quisiera abandonar". "No sé si a Arkano le va a gustar escuchar las palabras de Kiko e incluso de Marieta", añadió el presentador, por lo que Jiménez apostó por que "seguro que tiene un discurso preparado", ante el sorprendido valenciano.