'Supervivientes 2024' sumó su duodécima gala semana con Jorge Javier Vázquez la noche del jueves 23 de mayo, en la que Marieta Díaz, Blanca Manchón y Aurah Ruiz se jugaban su permanencia en el concurso tras la salvación de Pedro García Aguado en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Una decisión en manos de la audiencia que se resolvió con la expulsión definitiva de Blanca, cuya marcha quedó en el aire a raíz de la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr..

Aurah, Marieta y Blanca Manchón en la ceremonia de salvación de la gala 12 de 'Supervivientes 2024'

Con, las tres nominadas se enfrentaron a la ceremonia de salvación, en la que. La valenciana dejaba así un duelo entre sus dos compañeras que se resolvió con la salvación de Aurah, lo que suponía la marcha de Blanca. "Estoy realmente encantada.", recordó la concursante, feliz a pesar de todo y "agradecida cien por cien".

"Te hemos visto pasar por muchas peripecias a lo largo de esta aventura, jugar cada vez mejor, a medida que han ido pasando las semanas", destacó Laura Madrueño, después de poner en valor lo mucho que Blanca había aguantado en el reality. "Nos has regalado pruebas maravillosas, momentos espectaculares. Siempre has conseguido remontar y ser un ejemplo de supervivencia", prosiguió la presentadora, ante una Blanca agradecida con "todo el equipo, porque tenéis un amor que nos lo transmitís".

¿Volverá al reality?

"Estoy superorgullosa de haber llegado hasta aquí. He pisado la playa de la unificación, con eso me quedo, me llevo mucha gente diferente que creo que lo van a dar todo", dedicó la expulsada, feliz ante la idea de ver a sus gemelos. No obstante, tras la despedida de Blanca, Vázquez tomó la palabra en plató para dar un importante anuncio: "El destino de Blanca en 'Supervivientes' no ha terminado de escribirse aún. La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo ha dejado una vacante y podría suponer una nueva oportunidad para que Blanca vuelva al concurso".

Ya en los últimos minutos de programa, el presentador comunicó a la concursante las condiciones para su continuación, después de que hubiera llegado a otra playa, desconcertada: "Playa Corinto está muy cerca. Si desde hoy hasta nueva orden, consigues vivir ahí sin que tus compañeros te descubran, volverás a la playa, aunque en una situación un tanto especial que descubrirás el domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'". "Estoy flipando", repetía la concursante, perpleja, antes de que el presentador cortara la conexión y explicara al marido de Blanca que "ella se batirá en duelo con el expulsado del próximo jueves".