Después de varios meses de la final de 'Supervivientes 2021', Lola Mencía se ha abierto en canal en su espacio de la plataforma Mtmad para contar su complicada vuelta de Honduras y los problemas que le está acarreando tras haber concursado en el formato de Mediaset. La exconcursante se ha sincerado con sus seguidores y ha reconocido que, aunque mentalmente está atravesando unos de sus mejores momentos, su salud física se encuentra en horas bajas.

Lola Mencía, en su canal de Mtmad

"En tema shock lo que más me está afectando es mi físico. Estoy teniendo un efecto rebote brutal", ha empezado contando entre lágrimas. "Hace una semana me bajó la regla por primera vez después de cinco meses. La última vez fue en marzo, por lo que mi cuerpo era una bomba de relojería y de hormonas".

Además, la influencer ha apuntado que está reteniendo gran cantidad de líquidos tras su aventura en Honduras: "Estoy teniendo más hormonas masculinas que femeninas. Genero más testosterona, por lo que mis brazos se ven más grandes o estoy más ancha de hombros". Sin duda, un estado físico que cambiará cuando su cuerpo vuelva a la normalidad.

"No paro de comer"

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones 3' apuntó que come a todas horas, incluso alimentos que antes nunca había degustado. "Yo nunca comía chocolate. Me como postres que nunca comería". También, ha experimentado cambios en su piel, que se ha vuelto más grasa por los desajustes hormonales, y en su cabello: "Puedo hacer una alfombra con todo el pelo que estoy perdiendo. La ducha es brutal, no sé como no he atascado las tuberías", ha añadido.