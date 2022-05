Lola Índigo fue a divertirse a 'El hormiguero' durante la noche del 10 de mayo para presentar "La niña", un documental autobiográfico que narra las distintas etapas de su vida y donde menciona ciertos problemas de alimentación. Durante el transcurso de la entrevista, Pablo Motos quiso sacar el tema a relucir, cuando la cantante aprovechó para revelar que sufrió un trastorno alimenticio durante sus inicios en el mundo del baile.

Pablo Motos y Lola Índigo, en 'El hormiguero'

La exconcursante de 'Operación Triunfo 2017' comenzó a relatar que la rechazaron en varios castings por su físico, pero que fue durante su estancia en China cuando la cosa se agravó al escuchar que, si quería seguir trabajando, tenía que estar "delgada como un palillo". "Dejé de comer", confesó, añadiendo que nunca antes había hablado de ello en una entrevista.

"Me di cuenta cuando pesaba cada cosa. Me mataba de hambre, estaba débil. No controlaba tanto mi movimiento, me mareaba mucho y mi familia se empezó a preocupar porque en ese momento yo estaba en Los Ángeles y se me veía en las fotos con un cambio físico muy fuerte", prosiguió narrando. También afirmó que, mientras su familia se preocupaba por estado físico, recibía comentarios que lo alababan.

"La mayoría de comentarios eran de 'estás increíble', 'estás buenísima' y, claro, lo pones en una balanza y dices: '¿Qué me importa más?'", detalló. "Con mucho cariño y estando un tiempecito en casa, entendí que tenía que quererme un poquito más y que cuidarme", terminó de explicar. A pesar de que ahora mantiene una relación sana con la comida, advirtió que "hay que estar alerta toda la vida".

Mensaje a los más jóvenes

Durante la entrevista, también quiso mandar un importante mensaje para inspirar a los más jóvenes: "Siendo genuinamente quien eres y defendiéndolo hasta el final es cuando tú inspiras a la gente. Si tú eres, entre comillas, diferente o lo que quieras ser, eso, al final, tienes que empoderarte en ello y decir: '¿Ah, si? Me encanta como soy, estoy super cómoda en este cuerpo y así es como yo soy'. Así cambiamos las cosas", concluyó.