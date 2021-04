Lola Índigo amenaza con abandonar la mesa del jurado tras un pique en 'The Dancer': "Me voy del programa, paso"

Las traiciones de Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez hacen crecer la tensión entre la mesa de los capitanes.

RTVE

'The Dancer' continúa cogiendo ritmo y el próximo lunes 19 de abril podremos disfrutar de la tercera gala de audiciones en La 1 de Televisión Española. Un programa que promete muchísima emoción, reencuentros, lágrimas, extravagancia y peleas entre Lola Índigo, Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz por conseguir el mejor equipo y descubrir al mejor bailarín de España.

Durante las dos primeras emisiones, hemos podido comprobar cómo se ha gestado cierta tensión entre los capitanes, llegando a darse "traiciones" en ocasiones a la hora de sumar uno de los candidatos a sus respectivos equipos. En la nueva promo del programa, vemos como la exconcursante de 'Operación Triunfo' no soporta más la tensión y abandona el plató de 'The Dancer': "Me voy del programa, paso. Me voy de aquí".

Pero los rifirrafes entre los capitanes de los equipos se quedarán a un lado al conocer la historia de alguno de los concursantes, como el caso de un chico que dedicará su actuación a un familiar que sufre alzhéimer, provocando las lágrimas de Sandra Cervera y Ion Aramendi, presentadores del talent show del ente público y Fremantle.

El reencuentro de 'Fama ¡A Bailar!'

Con la noticia de que Rafa Méndez y Lola Índigo iban a compartir mesa de capitanes en 'The Dancer', los seguidores del mítico 'Fama ¡A Bailar!' vivieron un auténtico reencuentro entre profesor y el "cuadro" convertido en estrella nacional. Pero las sorpresas y reencuentros no acabarán ahí, ya que ambos capitanes se reencontrarán con Sergio Alcover, profesor de Street Dance y padrino de uno de los grupos participantes.