'El hormiguero' recibió la noche del martes 3 de mayo al actor, modelo y productor William Levy, protagonista de 'Café con aroma de mujer', la popular telenovela de Netflix en la que encabeza el reparto junto a Laura Londoño. Durante su encuentro con Pablo Motos, Levy, además de hablar de su trabajo en la popular producción, también tuvo ocasión de recordar las penalidades que había vivido en su infancia en Cuba antes de que los acogieran en Estados Unidos.

William Levy se sincera en 'El hormiguero' sobre lo mal que lo pasó tras el accidente de su hijo

Ante un agradecido Levy con el cariño del público, Motos comentó el hecho de que 'Café con aroma de mujer' "se estrenó en diciembre y en menos de un mes tenía cien millones de visualizaciones, ¿cuál es la diferencia con otras novelas que has hecho?": "realmente es una historia conocida mundialmente. Originalmente tuvo mucho éxito y era un reto muy grande para todo el mundo, porque siempre iba a estar la comparación y eso pone la meta muy alto". "También tiene que ver la historia, que se hizo con mucho amor; las localizaciones en Colombia ayudaron mucho, la libertad que teníamos en el set... es un trabajo en equipo y, además, la gente necesitaba regresar al amor, a algo bonito", añadió el invitado, que también achacó el éxito de la producción a su lanzamiento a través de Netflix.

"¿Cómo es un día de grabación?", planteó el presentador. "Depende de muchas cosas. Empiezas normalmente a las siete de la mañana y mínimo casi siempre son doce horas al día, de lunes a sábado. Es un trabajo bastante duro y a veces la gente no ve ese trabajo que hay detrás", contestó Levy, quien recordó que la grabación de los 88 episodios de la telenovela tuvo lugar "durante la pandemia y no podías viajar mucho". "Era un poco difícil, y más aún porque en ese entonces mi hijo había tenido un accidente con un carrito de golf justo antes de ir a grabar y me tocó irme y dejarlo en medio de la recuperación", confesó el actor, tras lo cual desveló que su hijo "no pudo caminar durante muchos meses". "Ya gracias a dios está bien, después de un año y medio, y está de regreso en el béisbol, aunque los doctores pensaban que no iba a volver. Con esfuerzo y ganas, lo logró. Y eso es una felicidad para mí", declaró el invitado.

"Mi padre era un preso político"

Durante su visita, el actor también recordó su infancia en Cuba, país que abandonó cuando tenía quince años de edad, después de haber intentado salir un año antes: "mi padre era un preso político y Estados Unidos nos dio asilo. Tuvimos la suerte de salir y emprender una vida llena de oportunidades". "En Cuba vives con muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad, vivir en un lugar donde puedes esforzarte y dar lo mejor de ti, pero no tener futuro", relató Levy, quien soltó una carcajada cuando Motos le preguntó si "pasabais hambre". "Pasé quince años haciendo dieta obligada por el gobierno", respondió el actor, con humor, para señalar que "ahora estamos igual que en el 93 y 94, sin comida". Sobre dicha época, el invitado reconoció que "fue el momento más duro de mi vida, porque tenía nueve años, pasaba mucha hambre y nos daban un pan al día por persona".

Entre risas, además, Levy compartió algunas de sus duras experiencias de aquellos años, como el hecho de que, a veces, los vecinos compraban juntos un cerdo y uno lo criaba "en la bañera", en secreto para no acabar en la cárcel, con el fin de compartirlo después; o que, a su llegada a Estados Unidos, "devoré" una manzana, dado que en Cuba no las había. Más feliz fue su debut en el mundo de la moda, en el que se inició de la mano de una agencia en su segundo año universitario: "en mi primer trabajo me pagaron 1.250 dólares al día durante tres días. Yo nunca había visto mil dólares juntos". Asimismo, Levy también habló de su próximo proyecto, que de hecho se rodará en suelo español: el intérprete será el protagonista de 'Montecristo', una renovación del clásico de Dumas. "Vuelvo mañana Miami y regreso el día 12. Estaré como cuatro meses en diferentes partes de España. Es una serie espectacular, yo siempre quise hacer este personaje", confesó Levy, sobre ese nuevo proyecto.