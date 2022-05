Loles León, presa del pánico, intenta huir de 'Los miedos de...' por su terror a las alturas

'Los miedos de...' se estrenaba en las noches de Cuatro el 2 de mayo, con la presencia de Fabiola Martínez, Antonio Canales y Loles León. Los famosos debían enfrentarse a sus mayores fobias con el fin de superarlas después de muchos años. Desde el primer momento, la actriz catalana dejó claro su pavor a las alturas.

Loles León, en 'Los miedos de...'

Ninguno de los desafíos del docureality de Warner Bros ITVP España fue fácil para la actriz. El último de ellos fue especialmente complicado, por lo que llegó a huir. León debía subirse a un columpio sostenido por 120 globos de helio. Presa del pánico, y ante la risa de su amiga Bibiana Fernández, comenzaba su huida campo a través, mientras decía que no con el dedo.

"¡Que te digo que no y es que no! ¡Que no subo ahí!", exclamaba, mientras algunos miembros del programa intentaban hacerla entrar en razón. Ante la negativa de ascender 10 metros, el equipo le propuso elevarse al menos 2. La actriz se sentaba en el columpio y, aún en tierra, uno de los globos explotaba. León no conseguía reprimir el miedo que expresaba a través de gritos.

"Yo soy una persona ya muy mayor para hacer estas marranadas", decía Loles León. Cuando apenas había terminado la frase, el columpio comenzaba a elevarse. Pese a los ánimos de los compañeros, la actriz no paraba de gritar: "¡Bajadme!", exclamaba continuamente. Posteriormente, definió la experiencia como "tremebunda", pero aseguró que, solo con intentarlo y conseguir un pequeño pasito, para mí ya es una victoria", reconocía.

Primera prueba, fallida

Antes de la prueba definitiva, Bibiana Fernández llevaba a su amiga a Plaza de España, donde uno de sus hoteles cuenta con una terraza a 117 metros de altura. "Cuando ella lo vea, los gritos de Loles León se van a escuchar en Andalucía", bromeaba. El desafío de la actriz era cruzar una pasarela de cristal. Aunque su compañera lo hizo primero para acompañarla en el reto, León no fue capaz de enfrentarse a su pánico a las alturas.