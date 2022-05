El lunes 2 de mayo, Fabiola Martínez fue la protagonista de 'Los miedos de...'. Con la intención de superar su miedo a las aguas profundas, la expareja de Bertín Osborne se sometió a una sesión de hipnosis que dejó al descubierto el origen de su fobia, algo que le hizo revivir un trauma de su pasado.

Fabiola Martínez, en 'Los miedos de...'

El encargado de llevar a cabo esta hipnosis fue el hipnólogo clínico José Elías con una técnica que ayuda a localizar situaciones traumáticas del pasado para situarlas en el presente y así lograr superar las fobias: "El origen de mi miedo empezó a los diez u once años cuando viví una experiencia de ahogamiento", comenzó a relatar la venezolana en el programa de Warner Bros ITVP España.

Durante los veinte minutos que duró la sesión, Martínez fue rememorando los detalles de aquella experiencia por primera vez en su vida: "Estoy de pie en el borde de la piscina, veo a mi amiga que se está hundiendo. La cojo. Ella tira de mí. [...] Yo sentía que no podía soltarme, que tragaba agua, que no podía respirar. Tenía los ojos abiertos y me hundí", recordaba entre lágrimas.

Conclusión del experimento

La venezolana confesó que, a raíz de aquel día, cada vez que intentaba bucear sentía que se hundía y no flotaba, por lo que el doctor intervino para analizar la situación y ayudarle a eliminar todas las sensaciones de aquel momento traumático. "En el ejercicio yo me he visualizado flotando, me he sentido ligera, no he tenido miedo. Tengo mucha curiosidad por ver si ha surtido efecto", concluyó Martinez al salir de la consulta.